Berlín - V německé metropoli byl odhalen pomník k uctění příspěvku Česka, Slovenska, Polska a Maďarska k pádu berlínské zdi. Abstraktní skulptura stojí na ulici Bernauer Strasse v bezprostřední blízkosti pozůstatků zdi, u níž přišlo v letech 1961 až 1989 o život 139 lidí.

Ocelové dílo umělce Joachima Albrechta zobrazuje postavu v podřepu. Podle Albrechta je možné ji interpretovat dvojím způsobem - buď jako člověka, který se krčí v obranné pozici, v osamělosti a smutku, nebo jako člověka, který se snaží vzepřít, povstat a otevřít se světu.

Albrecht původně uvažoval o tom, že by vytvořil pomník složený ze čtyř částí, které by byly vystaveny v Praze, Bratislavě, Varšavě a Budapešti a posléze by se složily dohromady v Berlíně. Nakonec se ale rozhodl pro sochu postavy, protože její mimika je podle něj snadno srozumitelná. Na pěticípém betonovém podstavci díla, na němž pracoval asi dva roky, jsou jména čtveřice středoevropských zemí. Každé z nich přitom ukazuje zhruba ve směru, kde daná země leží. Materiál památníku - tedy ocel a beton - koresponduje se složením pozůstatků berlínské zdi na protější straně ulice.

Pomník iniciovaly nadace Bethel a Vojtěchova nadace Krefeld, podle jejíhož šéfa Hanse Süssmutha hrála spolupráce opozičníků v socialistických režimech důležitou roli v pádu zdi. "Jsou to konkrétní kontakty, kterými se podporovali a posilovali," uvedl dnes na tiskové konferenci. Zmínil konkrétně třeba osobnost Václava Havla, československou Chartu 77 nebo polské hnutí Solidarita.

Také podle šéfa Památníku berlínské zdi Axela Klausmeiera byly přeshraniční kontakty velmi důležité. Zdůraznil i význam místa, na kterém se pomník nachází. Ulice Bernauer Strasse byla na jednu stranu místem, které se stalo do značné míry symbolem tragického rozdělení Berlína, na druhé straně ale také ulicí, kde desítky lidí získaly svobodu, když se jim podařilo tunely pod zdí uniknout do západní části německé metropole.

"Hodně uprchlíků tady dostalo první zdravotnickou péči od zdejších sestřiček," uvedl Klausmeier s odkazem na pečovatelský dům, na jehož pozemku se památník nachází. Zbytky berlínské zdi, u níž v této ulici zahynulo pět lidí, jsou od památníku vzdáleny jen asi deset metrů.

Při snaze dostat se přes berlínskou zeď zemřelo téměř 140 lidí. Na celé vnitroněmecké hranici zahynulo v letech 1949 až 1989 podle nejnovějšího výzkumu 327 osob. Další stovky zahynuly při snaze uprchnout z Německé demokratické republiky (NDR) přes Baltské moře.