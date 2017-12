Berlín - V Berlíně byl dnes po poledni odhalen památník obětem teroristického útoku na vánoční trh, při němž přesně před rokem zemřelo 12 lidí a sedm desítek dalších bylo zraněno. Připomíná i Češku Naďu Čižmárovou, která při útoku islámského radikála také zahynula. Smuteční akce na náměstí Breitscheidplatz, po které dnes bude následovat řada dalších, se zúčastnila i kancléřka Angela Merkelová a prezident Frank-Walter Steinmeier.

"Teroristický útok z 19. prosince 2016 zanechal stopy v srdcích lidí v Berlíně i jinde," řekl při odhalení památníku berlínský starosta Michael Müller. "Ukažme teroristům společně, co nás dělá silnými, totiž schopnost žít s ostatními společně v míru a uchovat si v nás to nejlepší; to, co jim chybí - lidskost a víra v budoucnost," vyzval zúčastněné.

Podobné přání nese i památník samotný. "Za pokojné soužití všech lidí," stojí ode dneška na schodech vedoucích k Pamětnímu kostelu císaře Viléma, v jehož bezprostřední blízkosti loni atentátník vjel kamionem do davu na vánočním trhu. Jsou na nich jednotlivě zvěčněna i jména všech 12 obětí a země, z nichž pocházely.

Napříč památníkem, který byl dnes obložen světlými růžemi a fotografiemi některých obětí, se táhne dlouhá trhlina, která symbolizuje přelom, jenž útok v životech postižených i ve společnosti způsobil. Pozůstalí, včetně manžela zabité Češky Petra Čižmára, se dnes podíleli na zaplnění části trhliny zlatavým kovem, který má symbolizovat postupné hojení ran.

"Já si myslím, že je důležité, aby tam ten památník byl. Aby se nezapomnělo na to, že se tady něco stalo," řekl Čižmár v pondělí českým novinářům. Památník považuje za vkusný.

Ceremoniál, kterého se účastnili i zranění a záchranáři, se dnes odehrál pod zataženým nebem, v téměř mrazivém počasí a ve zvláštní atmosféře. Všude okolo totiž byly stánky vánočního trhu, který se i letos snaží navodit veselou předsváteční náladu.

Dnes - v den prvního výročí útoku - zůstal vánoční trh uzavřen, stejně jako některé okolní ulice. Na místě jsou stovky policistů a dalších příslušníků bezpečnostních sil, řada z nich s automatickými zbraněmi. Okolo náměstí Breitscheidplatz, které se nachází v západní části německé metropole, jsou také desítky policejních a záchranářských aut a nejméně jeden obrněný vůz.

Už dopoledne se v Pamětním kostele uskutečnila neveřejná mezináboženská bohoslužba. "Mnoho pozůstalých a zraněných - mnoho z nich - mělo po atentátu pocit, že je stát nechal na holičkách," prohlásil v proslovu v kostele prezident Steinmeier. Kvůli chybám úřadů při sledování atentátníka, ale i kvůli nedostatečné podpoře po útoku pozůstalí tvrdě kritizovali kancléřku Merkelovou. Ta se s nimi v pondělí poprvé setkala.

Odhalením památníku pietní akce neskončily. Během dne se na místě uskuteční několik dalších vzpomínek, kterých se od 14:00 může účastnit i veřejnost. Večer ve 20:02, tedy přesně v okamžiku atentátu, se na 12 minut rozezní kostelní zvony.

Merkelová: Pozůstalým útoku je třeba pomoci vrátit se do života

Je potřeba udělat vše pro to, aby se lidé postižení loňským teroristickým útokem v Berlíně mohli co nejlépe vrátit do života, řekla dnes po odhalení památníku obětem německá kancléřka Angela Merkelová. Také ona sama se chce poučit z chyb v přístupu k pozůstalým. Ti šéfku vlády začátkem prosince ostře kritizovali v otevřeném dopise.

"Paní kancléřko, útok na náměstí Breitscheidplatz je také tragickým následkem politické nečinnosti vaší vlády," vyjádřili pozůstalí v psaní své přesvědčení. "Také vaše dosavadní aktivity na podporu našich rodin nejsou dostatečné," vytkli jí dále s tím, že se s nimi ani téměř rok od útoku z 19. prosince nesetkala.

Merkelová tak učinila toto pondělí v předvečer prvního výročí tragické události. "Byly to velmi otevřené a ze strany lidí velmi přímé rozhovory," řekla dnes o zhruba tříhodinovém setkání, na němž se jí pozůstalí a zranění ptali na chyby úřadů i na pokrok ve vyšetřování. Dotazoval se na něj i Petr Čižmár, jehož manželka Naďa při útoku zemřela. Devětatřicetiletý Čech je přesvědčen, že Německo v tomto případě selhalo.

"Pro mě - a to říkám za celou vládu - to znamená pracovat na tom, že ty věci, které nešly dobře, budeme dělat lépe," prohlásila dnes šéfka německé vlády poté, co na náměstí Breitscheidplatz položila svíčku k památníku 12 obětí útoku na vánoční trh. Je podle ní nutné dělat, co je v lidských silách, nejen v zájmu bezpečnosti, ale i proto, aby se lidé, jejichž život byl útokem zasažen, mohli co nejlépe vrátit do života. Dnešek je podle Merkelové nejen dnem smutku, ale i dnem vůle dělat věci lépe.

Pochopení vůči pocitům lidí postižených tragédií dnes dali najevo i další němečtí politici. "Mnoho pozůstalých a zraněných - mnoho z vás - mělo po atentátu pocit, že je stát nechal na holičkách," řekl dnes německý prezident Frank-Walter Steinmeier při bohoslužbě v Pamětním kostele císaře Viléma, který stojí bezprostředně u místa tragédie. "Musíme zjistit, co se zanedbalo, a poučit se z chyb," podotkl také.

"Nebyli jsme dostatečně připraveni na dopady takového teroristického útoku na postižené. Za to se obětem a pozůstalým můžeme jen omluvit," napsal zase ministr spravedlnosti Heiko Maas v příspěvku pro deník Tagesspiegel. "Jako primátor vás - příbuzné a zraněné - žádám o odpuštění za tyto chyby," uvedl pak v projevu při odhalení památníku berlínský primátor Michael Müller.