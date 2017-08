Spa-Francorchamps (Belgie) - Po tradiční měsíční přestávce se víkendovou Velkou cenou Belgie opět rozjede mistrovství světa formule 1. Jako lídr průběžného pořadí se představí na okruhu ve Spa Sebastian Vettel z Ferrari, který vede s náskokem 14 bodů před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu.

Vettel vyhrál v Maďarsku poslední závod před letní pauzou ve chvíli, kdy už to vypadalo, že Mercedes pomalu ale jistě získává po pomalejším začátku sezony navrch. Britská stáj ovládla tři ze čtyř Velkých cen před Hungaroringem a Hamilton v jednu chvíli dokonce stáhnul ztrátu na německého rivala na jediný bod.

V Maďarsku ale britský pilot skončil až čtvrtý, nicméně jeho týmový šéf Toto Wolff je přesvědčen, že Mercedes se z nevýrazné první poloviny sezony poučil. "Letní pauza nemohla přijít v lepší chvíli, protože jsme si mohli s odstupem vyhodnotit dosavadní průběh ročníku," uvedl.

Mercedesu se v úvodních 11 závodech sezony dařilo především na rychlých tratích, na těch technických ale na Ferrari ztrácel. To však není případ okruhu ve Spa, kde piloti německé stáje ovládli poslední dva ročníky. Loni tam vyhrál Nico Rosberg a před tím Hamilton.

Wolff je však s prognózami opatrný. "Na papíře to vypadá, že by měl okruh našemu vozu svědčit, protože jde o trať, kde hraje velkou roli aerodynamika," uvedl. "Ale předpoklady jsou nebezpečné a už jsme v této sezoně častokrát viděli, jak se týden co týden mění," dodal.

Nic to však nemění na tom, že Mercedes chce získat oba tituly. "Vyhráli jsme šest z jedenácti závodů a v pořadí jezdců ztrácíme 14 bodů, zatímco Pohár konstruktérů vedeme o 39," uvedl Wolff. "Historie ukázala, že titul vám většinou vyhraje nejrychlejší vůz a vyrovnaná a spolehlivá dvojice pilotů zase Pohár konstruktérů," prohlásil.

Závod v Belgii bude také připomínkou 25. výročí prvního vítězství slavného Michaela Schumachera, který v roce 2013 utrpěl při lyžování vážné zranění hlavy a jeho skutečný zdravotní stav není veřejnosti znám. Na okruhu se proto v rámci oslav představí osmnáctiletý syn bývalého německého pilota Mick ve formuli Benetton z roku 1994, ve které jeho otec získal první ze sedmi titulů mistra světa.

A právě Schumacherův rekord může v sobotní kvalifikaci Hamilton vyrovnat. Britský pilot, kterého čeká jubilejní 200. závod v kariéře, má na kontě 67 pole positions a od německé legendy ho dělí jediný triumf.

Charakteristika okruhu ve Spa, který bude v neděli dějištěm dvanáctého závodu mistrovství světa vozů formule 1:

Délka trati: 7,004 km

Délka závodu: 44 kol = 308,052 km

Počet pravých zatáček: 9

Počet levých zatáček: 10

Počet odjetých Velkých cen: 59

Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (Něm.) 6 - Ferrari a McLaren po 12

Nejvíce pole position: Juan Manuel Fangio (Arg.) a Ayrton Senna (Braz.) oba 4 - McLaren 11

Nejrychlejší kolo v závodu: Kimi Räikkönen (Fin./McLaren), 2004: 1:45,108

Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Michael Schumacher (Něm./Ferrari), 2002: 1:43,726

Nejrychlejší závod: Kimi Räikkönen (Fin./Ferrari), 2007: 1:20:39,066 = 229,266 km/h.

Vítězové předchozích závodů: 2012 - Jenson Button (Brit./McLaren), 2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull), 2015 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2016 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes).