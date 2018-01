Bedřichov (Jablonecko) - V Bedřichově v Jizerských horách se podařilo po dlouhých letech vyřešit problémy spojené s vlastnictvím pozemků pod sjezdovkami. Nejistota omezovalo rozvoj skiareálu. Majiteli pozemků se staly jablonecká TJ Bižuterie, která provozuje středisko, a obec. Dohromady získali noví vlastníci přes 14 hektarů, za které ve třech různých transakcích zaplatili téměř 28 milionů korun, vyplývá z informací v registru smluv a na webu obce.

"Pozemky jsme se snažili získat od státu od roku 1992," řekl dnes ČTK výkonný ředitel TJ Bižuterie Pavel Bažant.

Provozovatel koupil od státu za více než 18,5 milionu korun přes 11 hektarů na Malinovce a Pastvinách. "Nedopadlo to úplně špatně, metr čtvereční vyšel na nějakých 165 korun," uvedl Bažant. Dříve TJ Bižuterie státní pozemky nemohla koupit hlavně kvůli soudním sporům a předběžným opatřením spojených s nároky restituentů. "To trvalo až do prosince 2016. Najednou žádný restituent nebyl, zmizela předběžná opatření a my jako vlastník staveb jsme požádali o odkoupení pozemků. A vyšlo to, i když to trvalo další rok," dodal ředitel společnosti.

Část skiareálu nově vlastní i obec, která od soukromníků odkoupila 3,2 hektaru za více než devět milionů korun. "Důvody jsou dva. První, aby pozemky v budoucnu nekoupil nějaký spekulant a nevydíral areál a obec. Druhý je, že chceme mít trochu vliv na dění v areálu," řekl dnes ČTK starosta Petr Holub. Bedřichov je sice v zimě známý zejména jako nástupní místo pro běžkaře, to ale podle starosty platí hlavně pro víkendy. "Pro pobytovou rekreaci v zimě je z 80 procent důležitější sjezdové lyžování," řekl. Ve skiareálu podle něj nyní vlastní soukromníci jen část pozemků v okrajových částech. "S nimi je uzavřená dlouhodobá smlouva, tam je to vyjasněno," dodal starosta.

Vyjasnění vlastnictví pozemků by podle Holuba i Bažanta mělo pomoci rozvoji areálu, do něhož se dlouhodobě výrazněji neinvestovalo. "Je otazník, jak rychle to půjde," uvedl Bažant.

Bedřichov nabízí lyžařům 4,5 kilometru sjezdových tratí na Malinovce a Pastvinách. Nedostatečné je ale zasněžování, vylepšit je potřeba i zázemí a modernizovat se musí vleky. "Přepravní zařízení, která tam jsou, pochází ze 70. a 80. let minulého století," dodal Holub.