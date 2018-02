Barcelona - Několik tisíc lidí dnes demonstrovalo v centru Barcelony u příležitosti návštěvy španělského krále Felipeho VI. Někteří ho vítali, katalánští separatisté na něj ale na protest pískali. Král se účastnil v koncertním sále paláce hudby slavnostní večeře pro účastníky veletrhu mobilních technologií Mobile World Congress, který v pondělí slavnostně zahájí, informoval deník La Vanguardia.

Stovky králových kritiků se shromáždily na náměstí Urquinaona nedaleko Paláce katalánské hudby, kde se galavečeře konala. Zpívali katalánskou hymnu a nesli transparenty s nápisy "Jsme republika" či "Svobodu pro politické vězně". Za ně označují několik politiků, kteří jsou od podzimu ve vazbě kvůli říjnovému referendu o nezávislosti. Toto hlasování Madrid označil za neústavní a snažil se mu zabránit soudně i silou.

Právě kvůli zásahu španělské policie při loňském říjnovém referendu dnes krále oficiálně nepřivítala barcelonská starostka Ada Colauová, ani předseda katalánského parlamentu Roger Torrent či další katalánští političtí představitelé. Ti králi vyčítají, že tvrdý zásah španělské policie vůči lidem, kteří chtěli v referendu hlasovat, neodsoudil.

Torrent i Colauová se nicméně zúčastnili galavečeře pro účastníky veletrhu, protože mají zájem na tom, aby slavný a prestižní veletrh Mobile World Congress nadále hostila katalánská metropole. Na slavnostním večeru byli kromě krále přítomni mnozí podnikatelé, diplomaté nebo například i prezident Světové banky Jim Yong King.

Král dorazil doprovázen místopředsedkyní španělské vlády Sorayou Sáenzovou. Podle deníku El Periódico na jejich příchod demonstranti reagovali pískotem a tlučením na hrnce, které se ozývalo i z okolních budov.

Na slavnostní večeři měl král projev, v němž mimo jiné ocenil spolupráci centrální vlády, katalánské vlády a barcelonské radnice při organizování veletrhu, který je ve městě pořádán už od roku 2006 a který by se tam měl konat podle smlouvy do roku 2023. Král přednesl projev anglicky, španělsky i katalánsky, aniž by se zmínil o katalánské krizi.

Felipe VI. zavítal do Barcelony od říjnového referenda poprvé. Naposledy byl v katalánské metropoli loni v srpnu na manifestaci proti terorismu po útocích v Katalánsku, při nichž v Barceloně a Cambrils krátce předtím teroristé zabili 16 lidí.