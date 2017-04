Praha - V úterním 4. kole baráže o hokejovou extraligu dojde na první odvety. Soupeři z neděle si prohodí pořadatelství: Pardubice budou hostit Karlovy Vary, v duelu dvou nejlepších celků první WSM ligy České Budějovice přivítají Jihlavu.

Pardubice stále uzavírají tabulku. Přesto je hráčům po vydřené výhře 5:4 v nájezdech na západě Čech, kde přitom prohrávali 2:4 po druhé třetině, veseleji. "Za to, jak jsme dřeli, jsme si zasloužili extra bod, kterého si vážíme. Štěstí se musí jít naproti, což jsme v neděli udělali. Výhra v Karlových Varech je pro nás takový malý nádech," přiznal kouč Miloš Holaň.

Zdůraznil však, že pokora je stále na místě. "Nic nepřeceňujeme, ani nepodceňujeme. Body z venku musíme jednoznačně doma potvrdit plným ziskem. Věřím, že nás přijde podpořit mnoho fanoušků," přál si Holaň. Schází jen Martin Kaut s Filipem Zadinou, kteří odjeli na přípravu s reprezentačním výběrem hráčů do 18 let před mistrovstvím světa.

Karlovarští, kteří mají na druhé příčce na Pardubice k dobru jediný bod, by rádi domácí porážku napravili. "Musíme koukat zápas od zápasu dopředu, máme jasný cíl a toho se musíme držet. Příště se musíme především vyvarovat faulů, které rozhodly nedělní utkání. Musíme hrát naši hru, tak jako tomu bylo ve druhé třetině. To na ně platilo," řekl autor tří branek Jakub Flek.

Rovněž na čtyřech bodech jako Karlovy Vary jsou přes úvodní výhru České Budějovice, jež následně dvakrát prohrály. "Je to špatný, mohli jsme mít úplně v klidu na kontě devět bodů. Nevím, co se stalo, jestli nám dochází síly... Myslím, že jsme mohli každý zápas v pohodě vyhrát o dva tři góly, ale štěstíčko nám chybí. Doufám, že se to překlopí. Jihlava hraje na brejky, my chodíme málo do brány a gólmani vidí, musíme na tom zapracovat. Také výborně bruslí, musíme s nimi držet krok," řekl brankář Petr Kváča.

Jihlava má sedm bodů a dosud nenašla v baráži přemožitele. Proti Motoru se radovala i popáté v sezoně, přestože šlo opět - stejně jako v základní části - o velmi vyrovnanou bitvu. "Bude to stejně těžký zápas, oni budou v domácím prostředí možná ještě aktivnější. Musíme se na to připravit, abychom udrželi ten začátek. A vstřelit nějaké góly třeba z brejků. Také asi budou rozhodovat přesilovky," odtušil útočník Adam Zeman.

Dukla se již musí obejít bez talentovaného sedmnáctiletého gólmana Jakuba Škarka. "Už se hlásí na nároďák osmnáctiletých, takže jsme mu popřáli, aby se mu dařilo, a jedeme dál bez něj," uvedl kouč Petr Vlk.

Duel na jihu Čech začne v 17:30, zápas v Pardubicích odstartuje o půl hodiny později.