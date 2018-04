Praha - Úterní 4. kolo baráže o hokejovou extraligu přinese první odvety ve čtyřčlenné skupině o dvě místa v nejvyšší soutěži. Utkají se stejné dvojice jako v neděli, jen v obráceném gardu: druhý Litvínov se pokusí proti Jihlavě napravit první ztrátu z ledu Dukly, poslední Karlovy Vary budou mít příležitost oplatit porážku Kladnu.

Litvínov naplno bodoval v úvodních dvou zápasech, kdy shodně obdržel jediný gól, jenže naposledy v Jihlavě inkasoval čtyřikrát. Severočeši se sami prosadili až v závěru při tříbrankovém manku.

"Už delší dobu se trochu potýkáme s vyloučeními, ale emoce s hráči cloumají a vzplanou právě v takovém bojovném utkání, které je oboustranně na krev. Samozřejmě s tím vůbec nejsme spokojeni," řekl asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Jihlava skvěle odčinila kolaps z Karlových Varů, kde Dukle k výhře nestačilo ani vedení 2:0 a nakonec brala jen bod.

"Zatím se pro nás baráž vyvíjí bodově dobře. Musíme na to ale navázat dalšími vítězstvími. První tři zápasy nám ukázaly, že když budeme hrát trpělivě, tak můžeme uspět. Nesmíme se bát a víc hrát na puku. To přináší úspěch," prohlásil útočník Tomáš Jiránek.

Nejlepší tým první ligy Karlovy Vary zatím v baráži klopýtají a nebýt vyrovnávacího gólu Ondřeje Beránka v čase 59:08 v pátek proti Jihlavě, byly by bez bodu. V Kladně prohrály 1:3.

"Nevím, kolik facek potřebujeme dostat, aby to bylo lepší. Otáčet pořád dokola každý zápas v baráži, to stojí hodně sil, je to těžké. Musíme se vzpamatovat. Řekneme si, že první třetinu musíme uhrát bez branek, ale hned zase prohráváme. První třetiny rozhodují, psychika se převáží na jednu stranu a je to těžké," uvedl útočník Tomáš Rachůnek.

Rytíři bodovali v baráži až v neděli. Ze čtyř vzájemných duelů v sezoně přitom proti Karlovým Varům předtím vydolovali pouze dva body. Na západě Čech prohráli nejprve vysoko 2:6, poté těsně 2:3.

"Teď je to euforie, ale musíme makat dál. Není nic hotového, měli bychom být semknutí a zaměření na sebe. Hrát svoji hru. Nekoukat, kdo jak na tom je. Ale jenom na sebe. A dopředu," zdůraznil obránce Martin Kehar.

Oba zápasy začínají shodně v 17:30.

1. Jihlava 3 2 0 1 0 10:4 7 2. Litvínov 3 2 0 0 1 6:6 6 3. Kladno 3 1 0 0 2 4:7 3 4. Karlovy Vary 3 0 1 0 2 5:8 2