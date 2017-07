Plzeň - Do babyboxu plzeňské polikliniky v centru města dnes někdo během tří hodin vložil dva chlapce. Stav jednoho z nich je kritický, případem se zabývá policie. Vyplývá to z informací policie, nemocnice a zakladatele sítě babyboxů Ludvíka Hesse.

První dítě bylo do specializované schránky vloženo v 06:00, druhé o tři hodiny později, uvedl Hess. Podle ošetřujících lékařů nejsou příbuzní; původně si hlavní sestra myslela, že jde o dvojčata. Fakultní nemocnice v Plzni uvedla, že jeden novorozenec je ve stabilizovaném stavu a druhý v kritickém stavu a pečují o něj lékaři neonatologického oddělení, kde bude ležet několik dnů. "Kritický stav trvá, nejméně 24 hodin se nic nezmění, probíhají další vyšetření," uvedl v 17:15 administrátor Miloš Novák. Rozhodující bude, zda se současný stav překlopí do normálnějšího.

Podle krajské policejní mluvčí Martiny Korandové byli dnes kriminalisté ve fakultní nemocnicí, hovořili s lékaři a případ zdokumentovali. "Čekáme na výsledky lékařské zprávy. Kolegové nyní prověřují všechny okolnosti případu a zahájili úkony trestního řízení," uvedla. Podle informací ČTK by měli policisté dostat lékařskou zprávu v pondělí. Pokud by byl zdravotní stav způsobený porodem, policie by to neřešila.

Podle Hesse si nikdy nic podobného nestalo. "Pevně doufám, že dítě není ohroženo na životě," uvedl. Soudí tak podle informací hlavní sestry a lékařky, které chlapečka vyjímaly z babyboxu. "A ty jsou přesvědčeny, že děti byly v pořádku," uvedl. Hess si nedovede představit, že rodič, který donese dítě do babyboxu, by mu nějak ublížil, protože osoba, která ho tam umístí, "je v podstatě ještě seriózní člověk".

Podle Hesse by bylo nejjednodušší mít babybox v nemocnici, ale v Plzni je na poliklinice, a jeho převoz do nemocnice pak trvá 15 až 20 minut.

První novorozenec byl zabalený jen v županu, druhý do zbytků šedého svetru, jinak nahý. "Prvního dnešního chlapečka jsem pojmenoval Pavel podle ředitele Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavla Hrdličky," uvedl Hess. Tomu ředitel údajně slíbil zřízení babyboxu na stanovišti záchranky v Tachově, v jednom z posledních okresních měst bez babyboxu. Druhého pojmenovala hlavní sestra Luděk po manažerovi polikliniky Luďkovi Reiserovi, uvedl Hess. Luděk je pátým dítětem nalezeným v plzeňského babyboxu, letos desátým v zemi. Podle statistik jde o 156. miminko vložené v Česku do babyboxu.

Babybox byl v Plzni zprovozněn v březnu 2011. Nemocnice ho ve svém areálu nechtěla. Mezi nejhlasitější odpůrce babyboxů v Plzni totiž patří primář neonatologického oddělení fakultní nemocnice Jiří Dort. Jediné zdravotnické zařízení ve městě, které ho bylo ochotné instalovat, byla poliklinika na Denisově nábřeží. Poliklinika nemá lůžkovou část, ale díky pohotovostem je v budově nepřetržitý provoz. Pro odložené dítě přijede záchranná služba.

V Česku byl prvně instalován babybox v pražském Hloubětíně v červnu 2005. Je to v podstatě novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání, ventilace i alarm, který upozorní personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Po celém Česku už je jich 70. Mají ale i své kritiky. Tvrdí, že babyboxy odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.