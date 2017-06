Augsburg (Německo) - V bavorském městě Augsburg dnes dopoledne začne 68. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který by měl přinést další prohloubení vztahů sudetských Němců a Čechů. Česko na sjezdu zastoupí vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek, který bude dosud nejvýše postaveným českým politikem, který tak učiní. Očekává se ale i účast stovek jeho spoluobčanů z řad veřejnosti.

Vztahy sudetských Němců a Čechů prošly v posledních letech značnou proměnou, kdy se namísto sporů o takzvané Benešovy dekrety klade spíše důraz na to, co obě skupiny spojuje. To by se mělo projevit také na letošním sjezdu. Koneckonců už v pátek dal šéf sudetských Němců Bernd Posselt najevo svůj postoj k dekretům, když řekl, že ke zrušení těchto zákonů, na jejichž základě byli sudetští Němci po druhé světové válce zbaveni občanství i majetku, není možné Čechy nutit. Rozhodnutí je jen na nich.

Dalšímu pokroku při smiřování mezi Čechy a sudetskými Němci chce přispět i Bělobrádek, který několik tisíc účastníků sjezdu osloví v neděli. Půjde ve stopách svého stranického kolegy a ministra kultury Daniela Hermana, který tak jako vůbec první člen české vlády učinil už loni. Sjezdu se Herman zúčastní i letos.

Dnes bude hlavní událostí předání nejvyššího sudetoněmeckého ocenění - Evropské ceny Karla IV. Převezme ji Volker Bouffier - ministerský předseda Hesenska, tedy spolkové země, která po druhé světové válce přijala po Bavorsku druhý nejvyšší počet sudetských Němců odsunutých z Československa.