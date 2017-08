Atlanta (USA) - V zoo v Atlantě na jihovýchodě Spojených států pošel orangutan Chantek, který ovládal znakovou řeč. Bylo mu 39 let, příčina jeho smrti nebyla oficiálně oznámena. Média informovala, že do zoo byl umístěn kvůli problémům se srdcem.

Chantek se narodil ve výzkumném středisku pro komunikaci a devět let žil v blízkosti vědců z univerzity v Tennessee. Vědci ho vychovávali jako dítě a naučili ho prostřednictvím americké znakové řeči 150 slov. Naučil se také používat záchod, uklízet místo, kde žil, a znal trasu z univerzity do restaurace.

Do zoo byl umístěn v roce 1997 a s tamním personálem se dorozumíval znaky, jež se naučil. Pro komunikaci s lidmi, které dobře neznal, používal primitivnější způsob dorozumívání.

Podle agentury AP bude provedena pitva. Orangutani podle vědců vstupují do období stáří ve věku 35 let. Ve volné přírodě mohou žít více než 45 let, v zajetí i přes 50 let. Chantek je považován za jednoho z mála samců orangutana, kteří se v zajetí na severoamerickém kontinentě dožili tak vysokého věku.