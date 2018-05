Jerevan - Arménský parlament se dnes sešel, aby zvolil nového předsedu vlády. Opoziční vůdce Nikol Pašinjan v projevu v parlamentu vyzval své stoupence, aby masově vyšli do ulic a podpořili jeho kandidaturu na premiéra. Předchozí premiér Serž Sargsjan odstoupil 23. dubna pod tlakem rozsáhlých protivládních protestů, v jejichž čele stál právě Pašinjan.

Pašinjan je jediným kandidátem na předsedu vlády, v parlamentu má ale většinu Sargsjanova Republikánská strana a Pašinjan musí získat i část jejích hlasů, aby zvítězil. Republikánská strana svého protikandidáta nepostavila.

Pašinjan v projevu před hlasováním obvinil Sargsjanovy přívržence v Republikánské straně, že se snaží udržet u moci za každou cenu, navzdory vůli lidu. "Obracím se na každého občana Arménie... nezůstávejte doma a vyjděte teď hned do ulic, pokud jste tak ještě neučinili. Zaplavte ulice a náměstí metropole a dalších měst v zemi," řekl.

V metropoli Jerevanu se na centrálním náměstí Republiky shromáždily tisíce lidí, kteří si vyslechli Pašinjanův projev přenášený živě na dvou obřích obrazovkách. Mávali arménskými vlajkami a skandovali: "Nikol - premiér!" Podle agentury AFP na náměstí přišlo kolem 20.000 lidí.

Pašinjan dnes varoval, že pokud vládnoucí strana nepodpoří jeho kandidaturu, čeká zemi těžká politická krize. Arménii smete "politické cunami", prohlásil.

Protesty v zemi vypukly poté, co byl premiérem zvolen Serž Sargsjan, který byl předtím deset let prezidentem. V této funkci prosadil ústavní změny, které rozšířily pravomoci parlamentu a premiéra. Podle opozice to udělal proto, aby se udržel co nejdéle u moci. V letošních březnových prezidentských volbách už totiž nesměl kandidovat.

Arménie je blízkým spojencem Ruska a v zemi jsou ruské základny. Moskva sleduje dění v Arménii s obavami, aby Arméni podobně jako občané Gruzie a Ukrajiny po masových demonstracích nezvolili vůdce, který by přerušil spolupráci s Ruskem. Pašinjan ale ve svém dnešním parlamentním proslovu ujistil, že je připraven zachovat strategické spojenectví s Moskvou.