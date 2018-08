Londýn - Pátečním zápasem Manchester United - Leicester odstartuje nová sezona anglické fotbalové ligy. Útočník Matěj Vydra se pokusí prosadit v Burnley, kam přestoupil z druholigového Derby. Brankář Petr Čech chce v Arsenalu přesvědčit nového trenéra Unaie Emeryho, nástupce Arséna Wengera, že by měl být jedničkou před Berndem Lenem. Mistrovský titul obhajuje suverénní Manchester City.

Oproti minulosti se změnilo letní přestupové období, které v Premier League skončí už dnes v 18 hodin SELČ, zatímco předtím trvalo do konce srpna. Novinku si odhlasovali zástupci klubů, protože některým trenérům vadil pohyb hráčů v rozjeté sezoně.

Vydra se v uplynulém ročníku stal v dresu Derby nejlepším střelcem druhé anglické ligy s 21 brankami. Elitní soutěž si zahrál už v minulosti za West Bromwich a Watford. "Poslední čtyři roky jsem se snažil dostat do Premier League. S týmy, za které jsem hrál, se mi postoupit nepodařilo, takže někdy je potřeba to vyřešit přestupem. Mám obrovskou radost," uvedl šestadvacetiletý Vydra pro web Burnley.

Francouz Wenger po minulé sezoně a šestém místě v tabulce uzavřel dvaadvacetileté působení v Arsenalu. Šanci dostal Španěl Emery, který v minulosti vedl Paris St. Germain nebo Sevillu. Vedle Němce Lena "Kanonýři" získali řeckého stopera Sokratise Papastathopulose, švýcarského krajního beka Stephana Lichtsteinera nebo uruguayského záložníka Lucase Torreiru.

Čech v létě odmítl Neapol a chce se prosadit v Arsenalu, kde má ještě rok platnou smlouvu. "Dělám to nejlepší, co umím, abych trenérovi ukázal, že mohu být v základní sestavě, když sezona začne. To je můj cíl, a co se týče spekulací, nezabývám se jimi a neřeším je," řekl Čech novinářům.

Jedinou velkou posilou Manchesteru City se stal alžírský křídelník Rijád Mahriz, jenž přišel z Leicesteru za 61 milionů liber. Svěřencům Pepa Guardioly se povedla generálka na nový ročník Premier League, když v nedělním souboji o anglický Superpohár zdolali Chelsea 2:0.

Na lavičce "Blues" tak nevyšla soutěžní premiéra novému kouči Mauriziu Sarrimu, který nahradil odvolaného italského krajana Antonia Conteho. Ten v minulé sezoně neobhájil titul a s týmem obsadil až páté místo.

Chelsea během letní pauzy vyplatila z Bilbaa Kepu Arrizabalagu za 72 milionů liber a udělala z něj nejdražšího brankáře historie. Třiadvacetiletý Španěl nahradí Thibauta Courtoise, který si vytrucoval odchod do Realu Madrid. Sarri si ještě z Neapole přivedl italského reprezentanta Jorginha, další záložník Chorvat Mateo Kovačič přišel na hostování z Realu.

Úřadující vicemistr Manchester United, který v minulém ročníku skončil s propastnou ztrátou 19 bodů za městským rivalem City, si přivedl z Šachtaru Doněck brazilského záložníka Freda a z Porta talentovaného portugalského beka Dioga Dalota. Přes údajné spory s koučem Josém Mourinhem na Old Trafford zůstal francouzský mistr světa Paul Pogba.

Suverénně nejvíc z anglických klubů v létě utratil Liverpool, který do posil investoval přes 160 milionů liber. K "Reds" zamířili Alisson z AS Řím, který před Kapou chvíli držel titul nejdražšího gólmana světa, další Brazilec Fabinho z Monaka a Švýcar Xherdan Shaqiri ze Stoke. Do Liverpoolu se přesunul i guinejský záložník Naby Keita, jehož příchod z Lipska už byl domluven od loňska.

Naopak neviditelný byl na přestupovém trhu Tottenham. Třetí celek minulého ročníku sice udržel kanonýra Harryho Kanea i trenéra Mauricia Pochettina, ale kádr nijak neposílil.

Brighton v létě opustili oba čeští hráči, kteří se v minulé sezoně neprosadili. Záložník Jiří Skalák přestoupil do druholigového anglického Millwallu a obránce Aleše Matějů si na hostování vypůjčila druholigová italská Brescia.

S novými trenéry do sezony vstoupí také Everton, kde Marco Silva nahradil Sama Allardyce, a West Ham. "Kladiváře" převzal Manuel Pellegrini po Davidu Moyesovi. Nováčky ročníku 2018/19 jsou Wolverhampton, Cardiff a Fulham.

Nejzajímavější přestupy v anglické fotbalové lize během léta 2018 (částky v milionech liber):

Jméno bývalý klub nový klub částka Kepa Arrizabalaga Bilbao Chelsea 72 Rijád Mahriz Leicester Man. City 61 Alisson AS Řím Liverpool 56,2 (67 s bonusy) Naby Keita Lipsko Liverpool 54 Fred Šachtar Doněck Man. United 53,1 Jorginho Neapol Chelsea 51,3 Fabinho Monako Liverpool 40,5 Richarlison Watford Everton 35,3 Felipe Anderson Lazio Řím West Ham 34,2 Thibaut Courtois Chelsea Real Madrid 31,5 Lucas Torreira Sampdoria Arsenal 27 Jean Michaël Seri Nice Fulham 27 Bernd Leno Leverkusen Arsenal 22,5 Jannik Vestergaard M'gladbach Southampton 22,5 Andrij Jarmolenko Dortmund West Ham 18 Sokratis Papastathopoulos Dortmund Arsenal 14,4 Xherdan Shaqiri Stoke Liverpool 13,2 Matěj Vydra Derby Burnley 10,9 Martin Dúbravka Sparta Newcastle 3,6 Joe Hart Man. City Burnley 3,5 Jiří Skalák Brighton Millwall 0,9 Stephan Lichtsteiner Juventus Arsenal volný hráč Jack Wilshere Arsenal West Ham volný hráč Mateo Kovačič Real Madrid Chelsea hostování André Schürrle Dortmund Fulham hostování

(zdroj: transfermarkt.co.uk)