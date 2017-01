New York/Washington - Ve velkoměstech východního pobřeží USA se sešly desetitisíce lidí k demonstracím na protest proti pátečnímu imigračnímu výnosu prezidenta Donalda Trumpa. Druhá vlna protestů začala v New Yorku, Washingtonu a Bostonu po sobotních spontánních shromážděních na letištích, kde úřady začaly dodržovat Trumpovo nařízení, uvedla agentura Reuters. Republikánští senátoři John McCain a Lindsey Graham varují, že Trumpův imigrační výnos může nakonec poškodit bezpečnost USA.

Trump v pátek na 120 dní pozastavil program Spojených států pro přijímání uprchlíků a až do odvolání zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Omezení se má uvolnit až po zpřísnění prověrek a přezkoumání mechanismu přijímání migrantů.

Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost uvedlo, že opatření postihlo asi 375 cestujících. Z nich 109 už bylo na cestě a 173 aerolinky vůbec neumožnily nastoupit na palubu.

Jedna z největších demonstrací se konala v Battery Parku na dolním Manhattanu, na dohled od Sochy svobody. Na dnešek se plánují další protesty ve městech jako Houston, Detroit, St. Louis a Los Angeles.

Senátoři McCain a Graham kritizují Trumpův imigrační výnos

Pozastavení vstupu lidí ze zemí spojovaných s terorismem do USA by mohlo terorismus, proti němuž je namířeno, spíše podpořit. Uvedli to v dnešním společném prohlášení republikánští senátoři John McCain a Lindsey Graham, kteří jsou častými Trumpovými kritiky. Podle nich může tento krok nakonec poškodit bezpečnost USA.

"V konečném důsledku se obáváme, že tento exekutivní příkaz se v boji proti terorismu obrátí proti nám," citovala senátory agentura Reuters. "Vysíláme tím signál, ať záměrně nebo bezděčně, že Amerika nechce, aby do této země přicházeli muslimové. Proto se bojíme, že tento příkaz by mohl spíše pomoci náboru teroristů, než zlepšit naši bezpečnost," dodali senátoři Oba také například nedávno Trumpa varovali před zrušením sankcí proti Rusku.

Newyorský federální soud nicméně dnes dočasně zakázal vyhošťování cizinců, kteří již jsou na území Spojených států a Trumpův výnos se na ně vztahuje. Trumpovo nařízení pak odsoudili demokratičtí generální prokurátoři 16 států unie.

Trumpovo nařízení vzbudilo ostrou domácí i mezinárodní kritiku. Mimo jiné jej večer komentovala Liga arabských států, která nad ním vyjádřila "hluboké znepokojení". Liga má 22 členů a patří mezi ně několik zemí, jejichž občanů se Trumpův výnos týká.