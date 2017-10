Praha - V Afghánistánu se v těchto dnech střídají vojáci ze strážní roty, kteří hlídají spojeneckou základnu Bagram. Novou jednotku, která by měla převzít úkol v první polovině října, budou tvořit zejména vojáci 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce. Doplňují ji specialisté z dalších útvarů. ČTK to řekl mluvčí generálního štábu Jan Šulc.

V Afghánistánu je již podle armádního webu první část nové jednotky. "Nová rotace s sebou přivezla také dárkové balíčky, které už tradičně posílá česká veřejnost vojákům nasazeným v zahraničních operacích," uvedla armáda. Balíčky obsahovali sladkosti, kávu či oříšky.

V pořadí již devátá strážní rota bude svůj úkol podle Šulce plnit do jara 2018. Tvořit ji opět bude 169 vojáků. "Převzetí plnění operačního úkolu je plánováno v průběhu první poloviny měsíce října," uvedl. Velitelem jednotky je kapitán Roman Rostás.

Na nasazení v Afghánistánu se vojáci dlouhodobě připravovali. Vyvrcholením přípravy bylo zářijové cvičení Shield II 2017, které se konalo ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina a v kasárnách Dědice. V Afghánistánu má strážní rota na starosti vnější ochranu základny Bagram. Vyjíždí proto do několikakilometrového okolí, kde se snaží například zabránit raketovým útokům nebo sbírá zpravodajské informace.

Končící osmou strážní rotu, která zajišťuje ochranu letecké základny od poloviny letošního dubna, vedl kapitán Milan Němec. Její základ tvořili hlavně vojáci ze 102. průzkumného praporu z Prostějova a 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě.

Do Afghánistánu také tento týden česká armáda vyslala pronajatý letoun An-124 Ruslan. Českým jednotkám vezl rezervní munici a zbraně. Všechny české jednotky nasazené v rámci afghánské mise Resolute Support budou během října přezbrojeny novějšími typy automatických pušek CZ 805 BREN A1MC. Ke čtvrtku bylo v misi nasazeno 213 českých vojáků. Kromě strážní roty v Afghánistánu působí také letečtí poradci nebo polní chirurgický tým.

Zpět do České republiky letoun přivezl například vozidlo Humvee, které vojáci v misi několik let používali. "Důvodem přepravy bylo to, že další provozování vozidla již nebylo rentabilní. Humvee bude k vidění ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech, uvedla armáda na svém webu.