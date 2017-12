Ve věku 93 let zemřel hokejový brankář Johnny Bower (na snímku z roku 2012). Čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru s Torontem a člen Síně slávy v úterý podlehl zápalu plic.

Toronto - Ve věku 93 let zemřel hokejový brankář Johnny Bower. Čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru s Torontem a člen Síně slávy v úterý podlehl zápalu plic.

Bower, který měl přezdívku "Čínská zeď", prožil zajímavou kariéru. Debutu v NHL se dočkal až v 29 letech po třinácti sezonách v nižších soutěžích a ve slavné lize následně chytal až do pětačtyřiceti.

Poprvé mu dali prostor New York Rangers, ale většinu kariéry v NHL pak hájil branku Toronta. Stanley Cup vyhrál s Maple Leafs v letech 1962 až 1964 a 1967.

"Budeme ho moc postrádat. Mnozí ho milovali za mnohem více, než představovalo hodnocení jeho herních kvalit pro přijetí do Síně slávy. Jsme mu hluboce zavázaní za vše, co pro nás udělal a čemu nás během let naučil," uvedl v prohlášení Brendan Shanahan, klubový prezident Maple Leafs.

Za sezony 1960/61 a 194/65 si Bower vychytal prestižní Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL a v roce 1976 byl přijat do Síně slávy. Jeho jméno figuruje rovněž mezi 100 nejlepšími hráči historie NHL.