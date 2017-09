Praha - Hokejisté Vítkovic budou v pátečním 6. kole extraligy dalším týmem, který se pokusí získat skalp Chomutova. Domácí Piráti překvapivě vedou tabulku a jako jediní ještě neprohráli. V Pardubicích na sebe narazí dva tradiční soupeři, Dynamo přivítá nováčka z Jihlavy. Pro oba celky půjde o první souboj od baráže, v níž si na jaře zajistily účast mezi elitou.

Chomutov prodloužil vítěznou šňůru, když v neděli ustál i vystoupení na ledě obhájce titulu Brna. "Myslím, že mužstvo Vítkovic patří k černým koňům soutěže, a jejich výsledky to ukazují. I když je pravda, že zatím vypadají, že jsou daleko silnější a efektivnější doma než na kluzištích soupeřů. Ale právě proto si myslím, že budou chtít tuto sérii zlomit. A nás tak čeká další velmi těžký soupeř," řekl asistent trenéra Jan Šťastný.

Vítkovice bývaly zvyklé z Chomutova vozit body, ale v minulé sezoně se trend obrátil a s Piráty ani v jednom ze čtyř utkání naplno nebodovaly. "Chtěli bychom herně znovu navázat na úvod sezony. Byť proti Pardubicím to nebylo až tak hokejové, zvládli jsme to bodově, což je důležité, protože v minulé sezoně nám právě tohle chybělo. Chceme se soustředit na to, co máme a chceme hrát, být aktivní, agresivní," uvedl kouč Ostravanů Jakub Petr.

Pardubice čeká boj o body s Jihlavou, které v dubnové baráži nepřenechaly doma ani bod. Sérii tří utkání bez bodového zisku mají Východočechům pomoci zlomit i posily zadních řad Jiří Hunkes a Tomáš Mojžíš. "Mnoho bodů jsme neuhráli. Snažíme se vylepšovat tým na všech postech, věříme, že naše kroky budou ku prospěchu věci," podotkl kouč Miloš Holaň.

"Abychom byli úspěšní, musíme hrát velmi zodpovědně. Jihlava má houževnatý tým, který hraje 60 minut naplno, má kvalitního brankáře i obranu. Nedostávají mnoho branek. Hodně bruslí. Totéž musíme předvést my, navíc je třeba být ještě o krok lepší," dodal Holaň.

Jihlava v posledních dvou zápasech bodovala, bod vydřela i na ledě lídra tabulky Chomutova. "Rádi bychom pokračovali na úspěšné vlně. Týmu hodně pomohl v minulém kole úspěch proti Zlínu, kdy se nám podařilo otočit nepříznivý průběh zápasu a získali jsme poprvé tři body. Podobnou vůli po vítězství chceme zopakovat i v Pardubicích," uvedl asistent trenéra Jihlavy František Zeman. V sestavě extraligového nováčka se představí i nová posila útočník Tomáš Kubalík.

V Olomouci se utkají celky, které prožily velmi podobný start do sezony. Domácí Hanáci i Hradec Králové shodně prohráli úvodní tři zápasy, ale uspěli v dalších dvou. V případě Olomouce šlo však navíc o extrémní změnu. Na ostudný debakl 0:10 z Plzně navázali svěřenci kouče Zdeňka Venery výhrami se shodným výsledkem 3:0 nad Libercem a v Litvínově.

Olomoučtí ale po svém "zmrtvýchvstání" nemohli narazit na horšího soupeře. Hradec je doslova postrachem Hanáků, kteří nad ním od návratu do extraligy ve dvanácti zápasech pouze jednou zvítězili. To bylo 28. listopadu 2014 a od té doby Kohouti čekají na výhru marně. Venerovi svěřenci ale do zápasu jdou povzbuzeni dvěma výhrami za sebou, sérií téměř 127 minut bez inkasovaného gólu i novou posilou Brunem Mrázem ze Zvolena, který by měl zastoupit zraněného Holce.

Hradci Králové se patrně již podařilo zažehnout motory. "Po těch třech porážkách na úvod musíme ale v každém dalším utkání potvrzovat, že je špatný vstup do ligy zažehnaný. Začali jsme na ledě mnohem lépe pracovat, určitě oproti těm prvním třem zápasům byl uplynulý víkend v tomto ohledu výrazně lepší," uvedl asistent trenéra Pavel Hynek.

"S Olomoucí jsou ty zápasy vždy hodně bojovné bez ohledu na to, kdo hraje zrovna doma. Nikdy to není o žádné velké hokejové kráse, takže kdybych to měl shrnout do jedné věty - čekáme především urputný boj," doplnil Hynek.

Poslední tým tabulky Zlín má jen dva body, které si přivezl hned v prvním kole z Vítkovic. V dalších čtyřech zápasech vyšli Berani naprázdno, týmem zacloumala zejména poslední prohra ve slibně rozehraném duelu v Jihlavě. Další soupeřem bude Litvínov.

"V poslední třetině v Jihlavě jsme podali neomluvitelný výkon. Potřebujeme do naší hry vrátit bojovnost a nasazení. Bez těchto vlastností nemůžeme uspět. Hlavně už potřebujeme uspět v domácím prostředí a odpoutat se od posledního místa v tabulce," řekl trenér Zlína Robert Svoboda. Na domácím ledě Berani nezískali ve dvou utkáních ani bod, dokonce nedali ani gól. Na marodce je zraněný obránce Nosek.

Litvínov chce odčinit nedělní domácí porážku 0:3 v utkání s Olomoucí, jež bylo podle kouče Radima Rulíka nejhorším vystoupením Vervy od začátku sezony. "Potřebujeme se do toho trochu dostat, chytit ten rytmus. Je strašně moc věcí, na kterých musíme zapracovat," uvedl Rulík pro klubový web.

Ve Zlíně Litvínov nevyhrál přes sedm let, od ledna 2010. "Takže lze čekat, že se na nás bude chtít chytit. Soupeř se určitě k tomuhle zápasu bude upínat jako k možnému odrazu k lepším výkonům. Bude to podobné jako v zápase s Olomoucí, která se ohromně zlepšila oproti zápasu v Plzni, kde dostala deset gólů a svádělo to pak k podvědomí, že to proti nim půjde. Bez výkonu na hranici našich možností tam nemáme šanci," řekl Rulík.

Hned v sobotu nastoupí jeho tým v Třinci a čeká ho tak porce dvou utkání ve dvou dnech. Mimo hru zůstávají Kubát s Doležalem, otazník je u startu Lukeše.

Mladá Boleslav nezvládla úterní dohrávku 5. kola v nedalekém Liberci a podlehla 1:3. Nyní přivítá Plzeň. "Často jsme stříleli, ale opět jsme u té efektivity, která nám chyběla. Víceméně se s tím potýkáme už delší dobu," připustil reprezentační útočník Radan Lenc.

Plzeň je zatím s 24 vstřelenými góly jasně nejproduktivnějším týmem soutěže, jenže 19 z těchto branek zaznamenala před svými diváky. "Hlavně doma nám to tam docela hodně padá. Z toho těžíme a díky tomu se nám daří. Věřím, že když se nám ještě povede zlepšit obrannou činnost, že by to mohlo šlapat ještě lépe," řekl pro klubový web útočník Dominik Kubalík.

Statistické údaje před pátečním 6. kolem extraligy: -------- Aukro Berani Zlín (14.) - HC Verva Litvínov (9.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 5 zápasů/3 body (0 branek + 3 asistence) - Jakub Černý 4/3 (2+1). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 2,58 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,15 procenta - Michael Petrásek 2,00, 93,65 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Zlín po úvodní výhře na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení čtyřikrát za sebou nebodoval. - Doma Berani v obou dosavadních zápasech ani neskórovali - prohráli s Pardubicemi 0:2 a s mistrovskou Kometou Brno 0:4. - Zlín ve vzájemných zápasech vyhrál doma už čtrnáctkrát za sebou. Litvínov naposledy uspěl na jeho ledě v lednu 2010, kdy vyhrál 2:1. Od té doby získal ve Zlíně jen tři body. - Litvínov se venku představí teprve podruhé v sezoně. V úvodním kole prohrál v Plzni 1:5. BK Mladá Boleslav (7.) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Oldrich Kotvan 4/4 (1+3) - Dominik Kubalík 5/8 (6+2). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,61 a 90,51 - Miroslav Svoboda 2,38, 90,63 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po dvou výhrách za sebou v úterý v dohrávce 5. kola v Liberci prohrála 1:3. - Plzeň, která doma ze tří zápasů ještě neztratila ani bod, mimo svůj led oba dosavadní zápasy v sezoně prohrála. V Třinci podlehla 2:5 a v Hradci Králové 3:4 v prodloužení. - Mladoboleslavský obránce Matěj Stříteský si v pátek odpyká poslední díl z třízápasového trestu za faul na Tomáše Svobodu z Brna a v neděli na ledě Vítkovic se už může vrátit do sestavy. - Plzeň v posledním vystoupení v Mladé Boleslavi vyhrála na konci prosince loňského roku 2:4 a ukončila sérii šesti porážek na ledě Středočechů. - Mladá Boleslav se s Plzní utkala v srpnu v přípravě a vyhrála na jejím ledě 4:1. Piráti Chomutov (1.) - HC Vítkovice Ridera (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 5/7 (2+5) - David Květoň 5/6 (5+1). Statistiky brankářů: Ján Laco 1,74 a 93,88 - Patrik Bartošák 1,99 a 91,94. Zajímavosti: - Chomutov si drží jako jediný neporazitelnost a ztratil zatím jen dva body, když poslední dva duely proti Jihlavě (4:3 v prodloužení) a na ledě mistrovské Komety Brno (3:2 po samostatných nájezdech) rozhodl až v nastavení. - Vítkovice vyhrály tři z posledních čtyř zápasů. Za toto období prohrály jen v pátek v Třinci 2:3 a připsaly si vítězství v Olomouci (4:2), nad Spartou (6:1) a nad Pardubicemi (4:2). - Chomutov vyhrál doma nad Vítkovicemi tři z poslední čtyř vzájemných zápasů. - Chomutovský obránce Alex Rašner může sehrát 100. zápas v extralize. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Dukla Jihlava (8.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jacob Cardwell 5/4 (1+3) - Tomáš Čachotský 5/4 (1+3). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,47, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Martin Růžička 3,21 a 90,00 - Jakub Škarek 2,97 a 88,00, Lars Volden 2,88 a 86,67. Zajímavosti: - Dynamo třikrát za sebou nebodovalo a doma čeká po prohrách se Spartou 2:3 a s Chomutovem 1:4 na první body v sezoně. - Dukla v neděli poprvé po návratu do extraligy naplno bodovala, když doma porazila Zlín 3:2. Byla to její druhá výhra v sezoně. - Jihlava oba dosavadní duely venku těsně prohrála - podlehla v Praze Spartě 3:4 a v Chomutově 3:4 v prodloužení. - Kanadský útočník Peter Quenneville bude Pardubicím v pátek chybět kvůli dvouzápasovému disciplinárnímu trestu za faul na mladoboleslavského Oldricha Kotvana a v neděli v Plzni už se může vrátit do hry. - Pardubice se utkaly s Jihlavou v březnu a v dubnu v baráži o extraligu. V obou zápasech doma zvítězily (3:1, 4:2) a bodovaly pokaždé i na ledě Dukly (3:4 v prodloužení a 3:4 po samostatných nájezdech). - Jihlavský útočník Lukáš Anděl v neděli oslaví 20. narozeniny. HC Olomouc (11.) - Mountfield Hradec Králové (12.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: František Skladaný 5/4 (1+3) - Bedřich Köhler 5/4 (4+0). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 3,60, 86,26 a dvakrát udržel čisté konto - Jakub Sedláček 2,55 a 88,99, Jaroslav Pavelka 0 a 100. Zajímavosti: - Olomouc po úvodních třech zápasech bez zisku dvakrát v řadě naplno bodovala - porazila doma Liberec 3:0 a vyhrála v Litvínově shodným výsledkem. - Slovenský brankář Olomouce Branislav Konrád naposledy inkasoval ve 3. kole v 54. minutě v Plzni při debaklu 0:10 a od té doby drží čisté konto 126 minut a 44 sekund. - Mountfield po úvodních třech zápasech bez bodu dvakrát vyhrál - porazil doma Plzeň 4:3 v prodloužení a Třinec 3:1. - Hradec Králové venku ještě v sezoně nebodoval a ani neskóroval. Prohrál shodně 0:3 v Liberci i v Litvínově. - Mountfield vyhrál ve vzájemných zápasech desetkrát za sebou a ztratil za tu dobu jen tři body. Olomouc uspěla s Hradcem Králové v extralize jen v listopadu 2014, kdy zvítězila na jeho ledě 4:1. - Hradec Králové se s Olomoucí utkal v srpnu v přípravě a vyhrál doma 3:1. - Olomoucký útočník Jan Eberle může v neděli proti Zlínu sehrát 400. zápas v extralize, hradecký gólman Jakub Sedláček by proti Spartě mohl dosáhnout na 200 utkání v domácí nejvyšší soutěži. Další program: -------- Sobota 23. září - předehrávka 7. kola: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov. Neděle 24. září - 7. kolo: 16:00 Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov, HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice, 17:00 HC Olomouc - Aukro Berani Zlín, Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha, HC Kometa Brno - HC Dukla Jihlava.