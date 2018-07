Praha - Policie zadržela v prvním pololetí letošního roku na území Česka 2376 nelegálních migrantů, meziročně o 132 více. Nejvíce jich bylo z Ukrajiny, Moldavska a Ruska. Případů takzvané tranzitní nelegální migrace přes ČR bylo 124, z toho 69 uprchlíků bylo z Iráku, 15 z Nigérie a deset ze Sýrie. Vyplývá to ze čtvrtletní zprávy o migraci, kterou na svém webu zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Legálně bylo ke konci května v České republice 542.746 cizinců, z toho 255.995 na základě oprávnění k přechodnému pobytu, 286.751 z nich má v ČR trvalý pobyt. Legálně pobývá na českém území více než 122.000 Ukrajinců a přes 114.000 Slováků. Početně jsou zastoupeni také Vietnamci, Rusové, Němci a Poláci. Zhruba 44 procent cizinců s přechodným pobytem je v ČR kvůli práci.

Do konce června bylo v České republice podáno 774 žádostí o mezinárodní ochranu. Z toho 205 žádostí podali Ukrajinci, 87 Gruzínci, 46 Rusové, 43 Vietnamci a 41 Iráčané.

"Situace v České republice je v současné době stabilní, zvyšují se zejména počty cizinců, kteří do ČR přicházejí pracovat. Co se týče vývoje na migračních trasách, počty osob, které do Evropy nelegálně přicházejí, klesly na úroveň roku 2012, tedy na období před migrační krizí," uvedlo ministerstvo.

Podle zprávy přicestovalo v prvních šesti měsících letošního roku do Evropy nelegálně 56.197 migrantů, z toho 44.845 po moři a 11.352 po zemi. Oproti stejnému období roku 2017 příjezdy po moři poklesly o 55 procent.

"Boj s nelegální migrací, lepší ochrana hranic a cílená pomoc zemím, odkud můžou přicházet migranti, FUNGUJE a budeme v tom pokračovat. Konec strašení, dejme fakta na stůl. Čísla NELŽOU," komentoval údaje na svém twitteru Jan Hamáček (ČSSD), který vede ministerstvo vnitra a je pověřen i řízením ministerstva zahraničí.

Zprávu o vývoji migrace bude ministerstvo vnitra vydávat v každém čtvrtletí.