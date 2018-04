Stockholm - Útočníci Martin Nečas a Dmitrij Jaškin se po zotavení z nemoci připojili k hokejové reprezentaci na Švédských hrách ve Stockholmu. Po dnešním příletu si hned zatrénovali s týmem a měli by zasáhnout už do sobotního utkání s Finskem. Ve víkendových zápasech s Finy a Rusy se už naopak nepředstaví obránce Michal Jordán a útočník Roman Červenka, kteří dostali až do středečního závěrečného srazu před světovým šampionátem v Praze volno a dnes odletí ze Švédska domů.

Po jejich odletu zůstane ve Stockholmu třicítka hráčů - tři gólmani, 10 beků a 17 útočníků. Ještě před startem turnaje vypadl z týmu bek Lukáš Klok, který při středečním tréninku utrpěl zlomeninu zánártní kosti a Švédské hry i boj o šampionát pro něj předčasně skončily.

"Držíme si široký kádr hlavně kvůli zdravotnímu stavu. Dává nám to možnost víc točit se sestavou a některým hráčům třeba dát i volno," řekl asistent trenéra Václav Prospal. "Dnes netrénovali pro nějaké zdravotní problémy Robin Hanzl a Roman Horák. Chceme hráče protáčet, abychom je viděli. Hlavně ty mladší, kteří mají možnost si vybojovat účast na mistrovství světa," uvedl.

Na turnaj neodletěli obránci Ondřej Vitásek, Vojtěch Mozík a útočník David Kaše, kteří se potýkají se zraněními. Všichni však nadále figurují v kádru, jenž se chystá na světový šampionát. Tým příští týden posílí navíc obránce Radko Gudas z Philadelphie.

Před nedělní nominací na mistrovství světa v Dánsku, které startuje za týden, čekají český tým ještě dva duely na Švédských hrách - v sobotu s Finskem v Södertälje a v neděli s Ruskem ve Stockholmu.

Stavitelé národního týmu chtějí vidět ve hře hlavně devatenáctiletého Nečase z mistrovské Komety Brno, který bral antibiotika a nemohl do Švédska odcestovat už ve středu. Nyní ho čeká debut v národním týmu. "Chtěli bychom, aby toho odehrál co nejvíc. Nějakou dobu nehrál a léčil se," uvedl Prospal. Nečas dnes trénoval ve formaci s klubovým spoluhráčem Hynkem Zohornou a Robertem Kousalem.

"Čekáme, že přinese dravost mládí. Doufáme, že se Zohym a Kousym vytvoří údernou formaci, která nám pomůže vstřelit nějaké branky," podotkl Prospal. Po nemoci se má dostat do rytmu také Jaškin. "Oba do toho půjdou podle toho, jak se budou zítra cítit," dodal Prospal.

Posila ze St. Louis Jaškin minulý týden sehrál dva zápasy na Carlson Hockey Games v Pardubicích, ale na úterním srazu chyběl kvůli horečce. "Hned v neděli po příjezdu z turnaje jsem měl vysokou teplotu a nebylo mi dobře. Ale vyležel jsem to a vypotil, těch pár dní mi pomohlo," řekl Jaškin, který využil možnost připojit se k týmu dodatečně ve Švédsku.

"Včera jsem se rozhodl, že pojedu. Cítil jsem se o hodně lépe. Na ledě jsem tu pauzu ale cítil. Přeci jen jsem čtyři dny nebruslil a nemoc člověku taky nedodá moc sil. Jsem rád, že jsem přijel, trošku to vypotil a dostal se do toho. Bude to každým dnem jen lepší," doplnil účastník předloňského Světového poháru v Torontu.