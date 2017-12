Praha - Za deset let od vstupu Česka do schengenského prostoru reálně hrozilo uzavření hranic a znovuzavedení kontrol na hraničních přechodech v roce 2015, kdy vrcholila migrační krize. Policie tehdy při tranzitní migraci odhalila 3294 cizinců. V následujících dvou letech začaly počty prudce klesat. Loni jich bylo zadrženo 511, do konce letošního listopadu 145. V rozhovoru s ČTK to řekla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.

Výročí vstupu země do schengenského prostoru připadá na 21. prosince. Od té doby mohou občané Česka volně cestovat téměř po celé Evropě bez hraničních kontrol.

Rendlová za hlavní rozdíl považuje tehdejší a dnešní situaci v Evropě. Před deseti roky nebyly tak časté teroristické útoky jako nyní a kontinent nečelil migrační krizi, jako tomu je v posledních letech. "Tehdy nebyla doba tak zlá," uvedla Rendlová.

Práce cizinecké policie se podle Rendlové změnila hlavně v tom, že kontroly na hranicích byly nahrazeny kontrolami ve vnitrozemí, kam se také přesunuli policisté, kteří předtím sloužili u hranic. "Žádná opatření nenahradí ochranu tak, jak byla dřív," uvedla Rendlová. Mechanismy kontrol jsou však podle mluvčí natolik dobré, že nikomu neumožní, aby žil v zemi dlouho dobu nelegálně. "Aby tady byl někdo, o kom se neví nic a aby tady pracoval, bydlel nebo nějakým způsobem fungoval bez vědomí státních orgánů, to se nedá," řekla.

Nejhorší situace podle policistky byla v roce 2015, přestože přes Česko nevedla hlavní migrační trasa a země nebyla pro běžence cílovou zemí. Podle Rendlové tehdy hrozilo, že budou kontroly na hranicích znovu zavedeny. Vláda ale tento krok neudělala. Policisté místo toho na základě příkazu tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) zvýšili počty kontrol v příhraničních oblastech, zejména na hlavních silničních tazích a železničních tratích. Podle Rendlové to přispělo ke zlepšení situace. "Migranti věděli, že tudy nejde projít, aby je nikdo neviděl nebo dělal, že je nevidí," podotkla.

V současnosti jsou podle mluvčí statistiky tranzitní migrace mnohem nižší, než před migrační krizí. Přispěla k tomu různá opatření na hlavních migračních trasách, mezi které patří například výstavby plotů. Jaký ale bude vývoj, policie nedokáže odhadnout. "Musíme být připraveni na to, že se to ze dne na den může změnit," upozornila Rendlová.

Schengenský prostor je označení pro území 26 evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie.