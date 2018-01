Novoroční zápas NHL Winter Classic pod širým nebem Buffalo - New York Rangers. Michael Grabner (vpravo) z New York Rangers oslavuje gól.

Novoroční zápas NHL Winter Classic pod širým nebem Buffalo - New York Rangers. Michael Grabner (vpravo) z New York Rangers oslavuje gól. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Osmistupňový mráz se nijak nepodepsal na nadšení, které bylo patrné na aktérech novoročního zápasu NHL Buffalo - New York Rangers. Další utkání Winter Classic pod širým nebem, jež se odehrálo na stadionu baseballového týmu New York Mets, si všichni vychutnali bez ohledu na výsledek.

"Byl to úžasný den, všichni jsme si to užili," řekl české verzi webu NHL.com gólman Ondřej Pavelec, jenž přitom mrzl na střídačce, neboť přednost v brankovišti Rangers dostal Henrik Lundqvist. "Je to super pro fanoušky i pro hráče. Já jen budu muset strávit nějaký čas v horké vaně a trochu se ohřát, protože byla fakt zima. Ale to k tomu patří," pousmál se Pavelec.

Příležitosti zachytat si již počtvrté v NHL pod širým nebem si ohromně vážil i zkušený Lundqvist. "Je skvělé u toho být. Nejde o něco, co byste měli garantované, že zažijete. Mluvili jsme o tom v kabině, k dobré vzpomínce je ale také zapotřebí vyhrát," prohlásil švédský gólman, jenž velkou měrou přispěl k tomu, že Rangers zvítězili 3:2 v prodloužení.

Stadion přes mrazivé teploty zalilo slunce a nevšední atmosféru dokreslovalo i vše kolem. Například několik typicky žlutých newyorských taxíků na provizorně vytvořených silnicích hned za střídačkami. "Byl to po všech stránkách skvělý večer. Během této sezony jsem ještě neviděl tak vyrovnaný zápas s tak moc soustředěnými hráči. Mezi oběma týmy byl jen minimální rozdíl," řekl kouč vítězů Alain Vigneault.

Ani poražení Sabres nebyli příliš smutní. "Asi většina kluků od prvního takového zápasu snila o možnosti v takovém utkání nastoupit. Je to skvělá zkušenost a jsme hrozně rádi, že jsme si tento zápas opravdu zahráli," řekl mladý útočník Jack Eichel.

"Hrálo se ve skvělé atmosféře a chvílemi jsem si tam připadal jako na baseballu. Přáli bychom si snad jen lepší výsledek, jinak se celá akce parádně povedla," doplnil jeho spoluhráč Jason Pominville.