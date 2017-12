Ostrava - Hokejový útočník Rastislav Dej se v sobotu poprvé od poloviny října objevil v sestavě extraligových Vítkovic. Ve 14. kole jednoho z klíčových hráčů ostravského klubu zranil Ondřej Veselý ze Zlína a člen širšího kádru slovenské reprezentace musel na operaci kolena.

"Byla to hodně dlouhá doba, dva a půl měsíce. Už jsem byl strašně rád, že můžu nastoupit. Noha byla už v pořádku a poslední dny nebo týdny jsem potrénoval kvalitně," uvedl Dej na klubovém webu po zápase proti Kometě Brno.

Devětadvacetiletý hráč měl na návrat dostatek času i proto, že se Vítkovicím v sezoně daří. Ostravané jsou v tabulce druzí a až do soboty se drželi na vítězné vlně. Vyhráli devětkrát za sebou a vyrovnali klubový rekord. Rekordní desátou výhru ale nakonec nepřidali a s mistrovskou Kometou prohráli 0:1.

"Vrátil jsem se a prohráli jsme... Stává se, no. Bohužel to nevyšlo, bylo to o jednom gólu. A ten dala Kometa, nám se nepodařilo prosadit. Proto jsme prohráli," řekl Dej po utkání, ve kterém byl členem čtvrté formace a na ledě strávil necelých osm minut.

S herním využitím neměl žádný problém. "Samozřejmě tréninky a zápasy jsou úplně něco jiného. S kondičním trenérem a fyzioterapeutem jsme se připravovali poctivě a jsem rád, že jsem už mohl jít do zápasu. I když ve čtvrté lajně, to mi vůbec nevadí. Čas na ledě byl menší, ale možná to bylo i dobře, že jsem do toho mohl jít naplno," řekl Dej.

Rodák z Považské Bystrice věří, že se jeho výkony budou rychle zlepšovat. "Ještě bych chtěl přidat více rychlosti a dynamiky. Snažím se na tom teď pracovat a jsem rád, že jsem mohl nastoupit. Byla to dlouhá doba a tahalo mě to hodně na led," uvedl Dej.

Hlavní pro něj je, že je zdravotně stoprocentně fit. "Snažím se jít do toho naplno. V prvním zápase jsem na to ještě trochu myslel, to musím přiznat. Ale od zápasu k zápasu to bude už lepší. Jak kondice, tak i noha. Člověk to ještě trochu cítí, že s nohou bylo něco v nepořádku, ale postupem času to bude v pohodě," dodal Dej.