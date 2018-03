Praha - Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou nejvydařenější a také nejnáročnější sezonu v kariéře. Týmová kolegyně Martiny Sáblíkové si vytvořila osobní rekordy na všech tratích, představila se ve čtyřech závodech na olympijských hrách v Pchjongčchangu a probojovala se do elitní divize ve Světovém poháru.

"Jestli to ale byla přelomová sezona, to nevím. Bude záležet na dalších sezonách, jestli budu tam, kde jsem byla letos. Musím říct, že nějaký posun určitě nastal, ale já budu doufat, že se to bude posouvat i dále," řekla Zdráhalová ČTK.

Jedenadvacetiletá rychlobruslařka měla náročný program od začátku sezony. Nejprve se musela na olympiádu kvalifikovat, což se jí nakonec podařilo na tratích 1000, 1500 i 3000 metrů a v závodu s hromadným startem.

"Ke konci sezony jsem už cítila, že je toho na mě moc. Že bych potřebovala odpočinek. Nějak jsem to ale musela zvládnout do konce," uvedla Zdráhalová, která sezonu zakončila víkendovým startem ve finále SP. "Teď se cítím dost vyčerpaná, závodů bylo hodně. Chtěla jsem se ale dostat na olympiádu na co nejvíce tratích, takže to ani jinak nešlo udělat. Byla to namáhavá sezona," řekla.

Nakonec už ani nechtěla vidět brusle a ledový ovál. "Je fakt, že to došlo i tak daleko. Jde ale o to být pár dní bez ledu, člověk se pak na brusle znovu těší," pousmála se rodačka z Dvora Králové nad Labem.

Volno si užije v příštích týdnech. "Těším se, že budu moct být s rodinou. Během sezony moc času není. Přijedou se podívat na závody, ale člověk si jich tam extra neužije," vysvětlila.

Věnovat se bude muset i škole, kterou v olympijském roce odsunula na vedlejší kolej. A chystá se i absolvovat autoškolu, kterou také před rokem odložila. "Já jsem taková, že na nic nespěchám. Chtěla jsem se ale hlavně kvalifikovat na olympiádu, takže jsem se soustředila jen na to," dodala Zdráhalová.