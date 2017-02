Praha - Krátký odpočinek, dva závodní víkendy a poté dlouho očekávaný konec sezony má před sebou rychlobruslařka Martina Sáblíková. Dnes se vrátila z Koreje, kde získala na mistrovství světa zlatou a stříbrnou medaili a hlavně si vyzkoušela prostředí, ve kterém bude příští rok na olympijských hrách v Pchjongčchangu usilovat o rozšíření své medailové sbírky.

"Pro všechny bylo dobré, že jsme si prostředí vyzkoušeli. Musím říct, že jsem byla překvapená z celého okolí. Hala, rozcvičovačka, led, lidi. Bylo to nachystané úžasně," řekla Sáblíková novinářům po příletu do Prahy. Devětadvacetiletá rychlobruslařka má v olympijské sbírce tři zlata, stříbro a bronz.

Podobné "testovací" závody před olympiádou má za sebou již čtyři, takže dokáže porovnávat připravenost organizátorů. Naposledy si s ročním předstihem zkoušela ovál v Soči. "Tady to bylo podobné. Hala je dokončená a před halou se dodělávaly kosmetické úkony, jako je dlažba, stromky, kytičky," uvedla Sáblíková.

Překvapili ji však diváci. "Oproti Soči bych je vyzdvihla hodně. Tam jestli přišlo na mistrovství před olympiádou sto nebo 200 diváků, tak tady byla půlka nebo tři čtvrtiny staďáku zaplněná, což překvapilo všechny," prohlásila.

Navíc Korejci hodně fandili. "Říkala jsem si, že to bude takové tiché mistrovství. Že lidi sice přijdou, ale budou fandit svým, ale oni dělali velký rámus. Kulisa byla super," řekla Sáblíková.

Momentálně se ale rodačka z Nového Města na Moravě těší, až sezona skončí. V tomto týdnu si užije pár dní volna, v pátek zřejmě odjede trénovat do Inzellu a poté se přesune do Norska, kde ji čeká mistrovství světa ve víceboji a poté finále Světového poháru.

"Teď hlavně doufám, že dobře vyspím. Úžasné bude, že si nebudu muset nastavovat budík. Tam jsme každý den vstávali kolem tři čtvrtě na devět, což u nás bylo kolem tři čtvrtě na jednu v noci, nic příjemného. Já se těším, že tohle teď nebudu muset mít. Že to vypnu, zatáhnu závěsy. Až se probudím, tak budu vstávat," přiznala Sáblíková.

Stejně toužebně vyhlíží i konec sezony. "Poprvé za ty všechny sezony cítím, že mi dochází, že si potřebuju dát volno. Jedu druhou sezonu bez odpočinku," poukázala na fakt, že se hned po předešlé rychlobruslařské sezoně vrhla na cyklistickou přípravu a snažila se připravit na olympiádu v Riu, na které však nakonec nestartovala.

Trenér Petr Novák již s předstihem avizoval, že své svěřenkyni chce dopřát před nadcházející olympijskou sezonu maximální odpočinek. Vedle dovolené u moře by měla Sáblíková vyrazit i do lázní.

"On už říkal, že mě bude takhle opečovávat? Já moc dlouho nevydržím. Na moře se těším, protože letos jsem vůbec nebyla s tím, že jsem se připravovala na léto. Lázně moc nemusím, ale když to říká, tak to budu muset podstoupit," pousmála se Sáblíková.