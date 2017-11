Levi (Finsko) - Úvodní slalom olympijské sezony vyhrál na Světovém poháru v Levi německý lyžař Felix Neureuther. K prvnímu triumfu od loňského února mu pomohla chyba britského vítěze prvního kola Davea Rydinga, který jízdu o své první zlato nedokončil. Ondřej Berndt obsadil 60. místo z 92 startujících, Kryštof Krýzl do cíle prvního kola nedojel.

Třiatřicetiletý německý rutinér Neureuther vyhrál o 37 setin sekundy před Norem Henrikem Kristoffersenem, třetí byl Švéd Mattias Hargin. Ryding si do poloviny druhého kola jel pro suverénní a premiérové vítězství, měl náskok pět desetin, ale závod nedokončil. Neureutherovi tak spadlo do klína třinácté prvenství v seriálu v kariéře.

"Musím přiznat, že jsem měl štěstí, když Dave vypadl. Jel totiž sakra dobře," řekl Neureuther. "Vyhrál jsem první závod, co jsem otec, takže to pro mě znamená hrozně moc. Rodina mě úžasně podporuje," dodal lyžař, jenž má se špičkovou biatlonistkou Miriam Gössnerovou měsíční dceru Matildu. Po ní také pojmenoval mládě soba, které tradičně vítězové slalomů v Levi dostávají.

Krýzl před rokem ve finském středisku vybojoval výborné patnácté místo, ale letos se mu nedařilo. Vypadl v nájezdu do cílové rovinky ve vlásence. Úřadující mistr světa Rakušan Marcel Hirscher se vrátil necelé tři měsíce po zlomenině nohy 17. místem, první kolo přitom zvládl ve čtvrtém čase.

"Když budu mít body, bude to hezké. A když ne, aspoň si užiju znovu závodní atmosféru," řekl před závodem Hirscher, obhájce malého křišťálového glóbu i šestinásobný celkový vítěz Světového poháru.

SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Muži - slalom:

1. Neureuther (Něm.) 1:42,83 (50,43+52,40), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,37 (50,47+52,73), 3. Hargin (Švéd.) -0,45 (51,02+52,26), 4. Yule -0,54 (51,01+52,36) a Aerni -0,54 (51,06+52,31), 6. Meillard (všichni Švýc.) -0,71 (51,20+52,34), 7. Foss-Solevaag (Nor.) -0,75 (50,96+52,62), 8. Pinturault (Fr.) -0,88 (51,07+52,64), 9. Mölgg (It.) -0,90 (51,13+52,60), 10. Schmidiger (Švýc.) -0,93 (50,90+52,86), ...v 1. kole 60. Berndt 53,36, Krýzl (oba ČR) nedokončil.