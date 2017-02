Liberec - Dohrávka mezi fotbalisty Liberce a Zlína uzavře v pondělí od 17:00 program úvodního jarního 17. kola první ligy. Severočeši se pokusí ukončit šest kol trvající čekání na vítězství a vzdálit se od sestupových příček. Čtvrtý Zlín chce zase napravit dvě domácí porážky ze závěru podzimu.

Liberec po víkendovém programu klesl na čtrnácté místo pouhé dva body před sestupovou patnáctou pozici, na které je Jihlava. Severočeši přes zimu radikálně obměnili kádr, když skončilo dvanáct hráčů a naopak deset posil přišlo. Kouč Jindřich Trpišovský tuší, že tým bude potřebovat na sehrání čas, ale vzhledem k postavení v tabulce nutně musí od úvodu jara bodovat.

"Pro nás je začátek jara zásadní, potřebujeme se odpoutat od spodku tabulky. Budou rozhodovat první kola a ta chceme zvládnout. Buď se potom uklidníme, nebo se dostaneme do ještě horší pozice," řekl Trpišovský.

Zlín, který na podzim prohrál venku jen v Teplicích a dokázal zvítězit i na půdě mistrovské Plzně, bere Trpišovský jako velmi složitého protivníka na rozjezd. "Doma na první jarní kolo to je možná nejméně vhodný soupeř. Mají konsolidovaný kádr, hrají hodně rychle nahoru, venku jsou možná nepříjemnější než doma. Víme, že Zlín bude čekat na naše chyby a hrozit z brejků. Na to si musíme dát pozor," podotkl Trpišovský.

Zlín před devátým kolem vedl tabulku, v závěru podzimu se ale propadl na čtvrté místo. Poslední dva loňské duely doma prohrál s Duklou a pak se Slavií při skóre 0:5.

"Naším cílem je udržet se v první pětce. K naplnění této vize potřebujeme dobrý vstup do jarní části ligy. Což také znamená uspět hned v premiéře v Liberci, který prošel v zimní přestávce výraznou obměnou a posílil se. Soupeře máme zmapovaného, víme o jeho silných i slabších stránkách," uvedl zlínský trenér Bohumil Páník. "I když naše hra byla v posledních přípravných zápasech ještě trochu kostrbatá, věřím, že se už herní projev zlepší," doplnil.

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Doma na první jarní kolo to je možná nejméně vhodný soupeř. Zlín má konsolidovaný tým, jsou delší dobu pohromadě. Hrají hodně rychle nahoru, venku jsou možná nepříjemnější než doma. Víme, že Zlín bude čekat na naše chyby a hrozit z brejků. Na to si musíme dát pozor. Pro nás je úvod jara zásadní. Potřebujeme se odpoutat od spodku tabulky. Budou rozhodovat první kola a ta chceme zvládnout. Buď se potom uklidníme, nebo se dostaneme do ještě horší pozice."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Naším cílem je udržet se v první pětce. K naplnění této vize potřebujeme dobrý vstup do jarní části ligy. Což také znamená uspět hned v premiéře v Liberci, který prošel v zimní přestávce výraznou obměnou a posílil se. Soupeře máme zmapovaného, víme o jeho silných i slabších stránkách. Po změnách v našem hráčském kádru máme z mého pohledu kvalitnější mužstvo než na podzim. Prošli jsme na zlínské poměry výbornou zimní přípravou, narazili v Turecku na kvalitní soupeře. I když naše hra byla v posledních přípravných zápasech ještě trochu kostrbatá, věřím, že se už herní projev zlepší."

Jakub Jugas (obránce a kapitán Zlína): "Nemůžeme se za nic schovávat. Podzim se nám vydařil a uhráli jsme hodně bodů. To se už nemusí opakovat. Naším cílem jsou evropské poháry, chtěl bych být u toho podepsaný. Chceme skončit na pohárových příčkách v lize nebo vyhrát domácí pohár. Nesmírně důležitý bude už první zápas v Liberci."

Slovan Liberec (13.) - Fastav Zlín (4.) Výkop: pondělí 20. února, 17:00 (ČT Sport). Rozhodčí: Královec - Myška, Arnošt. Bilance: 23 8-8-7 27:24. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Dúbravka - Coufal, Kouřil, Kúdela, Mikula (Bartošák) - Ekpai, Obročník, Breite, Vůch - Potočný, Baroš. Zlín: Dostál - Kopečný, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Štípek - Diop, Beauguel. Absence: Kerbr (trest za ČK), Ševčík (rekonvalescence) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Coufal, Vůch, Breite, Baroš (všichni 3 ŽK) - Hnaníček, Živulič, Kopečný, Matejov, Beauguel (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Bartl (3) - Diop (5). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů se Zlínem - Zlín vyhrál 2 z posledních 3 vzájemných ligových duelů - Liberec čeká 6 kol na výhru - Liberec prohrál jediný z posledních 11 domácích ligových duelů - Liberec má spolu s Jihlavou s 11 vstřelenými góly nejhorší útok ligy - Zlín prohrál poslední 2 ligová utkání při skóre 0:5 - Zlín na podzim utrpěl v lize venku jen jednu prohru (v Teplicích) - Hnaníček (Zlín) může odehrát 100. ligový zápas