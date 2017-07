Vyskeř (Semilsko) - V Českém ráji se dokázal dostat ven z nory pes, které tam uvízl před 16 dny s liškou. Pes byl unavený, zesláblý a má ulomený jeden zub, jinak je ale v pořádku. ČTK to dnes řekla krajská mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.

Podle ní byl pes v úterý slyšet, a hasiči se dnes proto k noře opět vydali. "Veterinář říkal, že pokud má pes k dispozici vodu, tak i po těch 16 dnech má šanci na přežití," uvedla Štrauchová.

Jak se dostal lovecký border teriér ven, hasiči nevědí. "Když na místě byla schůzka, co bychom mohli ještě udělat, tak došlo k tomu, že se najednou pes objevil a stál za hasiči," řekla mluvčí. Hasiči mu dali napít a odvezli do Turnova na vyšetření na veterinu. "Neměl žádné tržné ani jiné rány, které by ho ohrožovaly na životě," dodala mluvčí. Na veterině se podle ní pes také setkal se svoji majitelkou.

Pes uvízl v noře ve skalní spáře ve Skalanech 3. července, kdy se dovnitř vydal za liškou. Při tom nastal zával. Podle serveru iDnes nora měří asi šest metrů a mezi kamením na ni navazuje asi pětimetrová štola. Majitelka ani hasiči poté nedokázali psa z nory dostat. "Nešlo ani spustit dolů rovné tyče, abychom zjistili, jak to tam vypadá," řekl serveru velitel zásahu Pavel Viták z Hasičského záchranného sboru v Semilech. Ve spáře byl totiž ostrý, zhruba pětačtyřicetistupňový zlom. Hasičům se nakonec podařilo zával uvolnit, aby zvířata měla možnost se sama vyhrabat ven. Více než týden se ale nic nedělo, nepomohlo ani položení mrtvé slepice a látky otřené o hárající fenu před noru. Kopat hasiči nemohli. Podle Štrauchové hrozilo, že by to způsobilo další zával.