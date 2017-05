Paříž - Brankář Petr Mrázek nastoupí jako jednička české hokejové reprezentace do úvodního zápasu mistrovství světa proti Kanadě. Kouč Josef Jandač se rozhodl dát mu přednost před Pavlem Francouzem i proto, že působí v NHL a dobře zná hráče soupeře.

"Proti Kanadě jsou zápasy vždycky vyhecované, takže se těším. První zápas chytnout Kanadu může být výhoda i nevýhoda, ale jsme rádi, že je máme už na začátku," řekl Mrázek novinářům po dnešním prvním tréninku v dějišti turnaje. "Je ale úplně jedno, jestli gólman hráče zná, nebo ne. Tým mají poskládaný dobře, ale jak víme, tak Kanaďani všechno hází na bránu, snaží se tam udělat rozruch a z toho dávat góly," pousmál se gólman Detroitu.

Česká reprezentace chce ukončit pětileté čekání na zisk medaile z MS, zatímco Kanada bude usilovat o třetí titul za sebou. Páteční souboj tak bude pro Jandačův výběr testem připravenosti.

"Je to první zápas, nevíme, co od nich můžeme čekat a co oni od nás. Musíme si dávat pozor na jejich brejky a přechody do útoku. Mají tam hodně hráčů, kteří dokážou v rychlosti udělat velké věci," podotkl Mrázek, jenž v zářijovém zápase Světového poháru proti Kanadě kryl záda Michalu Neuvirthovi. Jen ze střídačky tak sledoval porážku 0:6.

V Paříži se bude muset vyrovnat s lehce netypickými podmínkami v multifunkční hale, v níž je vše černé. I sedačky. "O to ale tolik nejde. Spíše jsou tady trochu jiná světla a odráží se to od ledu. Zase je na ledě více světla. Doufám, že v pátek nám to nebude vadit. Každopádně je to pro hokej pěkná aréna," uvedl Mrázek.