Tým biatlonistů včetně olympijských medailistů Veroniky Vítkové (vpředu), Michala Krčmáře (druhý zleva) a trenéra Ondřeje Rybáře (vpravo) přiletěl 25. února 2018 do Prahy ze zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Jen tři dny volna budou mít čeští biatlonisté po návratu z olympijských her v Pchjongčchangu. Pak už je trenér Ondřej Rybář bude opět honit na trénincích a 5. března s nimi vyrazí na další závody. Rybář už ale pomalu přemýšlí i nad další sezonou a především nad svou další budoucností u týmu.

"Je to jako s firmou, kde také musíte koukat hodně dopředu. Máme vybudované skvělé zázemí a je potřeba uchopit další věci. Plánuje se to na další čtyři roky, svaz musí udělat kroky, abychom na další olympiádě měli sportovce s medailovými ambicemi. Týmy se určitě přetvoří," řekl po dnešním příletu do Prahy Rybář.

Ten už před čtyřmi roky po olympiádě v Soči zvažoval, že se z role hlavního trenéra stáhne. "V Soči jsem řekl, že bych se měl věnovat rodině, ale měl jsem pocit, že mě tým potřebuje. Teď se uvidí. Do května máme čas to postavit na další sezonu a pak se začne nanovo. A uvidíme, jaká v tom bude moje role. Jestli tam nějaká bude," dodal Rybář.

Zatím také neumí říct, jestli se v příští sezoně vrátí Gabriela Koukalová, která celou tuto sezonu vynechala kvůli zdravotním potížím. "Uvidíme, jestli Gábině zdravotní stav dovolí se vrátit a zda bude chtít. Po dlouhé pauze je totiž velmi těžké se vrátit. Trénink bolí dvojnásobně. A ne každý má vůli tohle podstoupit. Bude muset tři měsíce tvrdě dřít, aby se dostala na nějaký základní bod, odkud může stoupat dál. Zažil jsem to třeba s Jardou Soukupem, kterého jsem musel hecovat, aby bolest překonal. Tam se ukazuje síla osobnosti. Gábina má od nás samozřejmě dveře otevřené," řekl Rybář.

Teď se chce týden věnovat jen rodině. "Vyšlo to docela dobře, protože děti mají zimní prázdniny, takže si týden užiju s rodinou. Celý tým dostane teď tři dni zasloužený oddech, aby vstřebali zážitky. Pak už jim to ale zas začne, něco potrénujeme a pátého odlétáme do Kontiolahti. Sám jsem zvědavý, jak první závod po olympiádě zvládneme, protože když si vzpomenu na Soči, tak první závod poté se medailistům nepovedl," uvedl Rybář.

České biatlonisty čekají už jen závody Světového poháru v Kontiolahti a v Oslu. Finále v Ťumeni se rozhodli bojkotovat na protest proti ruskému dopingu. "Pokud chcete věci měnit, tak je to jediné možné gesto. I kdybychom v tom zůstali sami. Zatím to vypadá, že nepojedou i Američané a Kanaďani, ale uvidíme, jak to dopadne. My však chceme své slovo dodržet. Pokud se všichni podřídí davu, tak se nikdy nic nezmění. Já doufám, že alespoň tohle bude impulzem, aby se někdo zamyslel," prohlásil Rybář.

Mrzí ho přístup silných biatlonových reprezentací, které zatím Čechy v bojkotu nepodpořily. "Je to pro mě až zvláštní a někdy obrovské zklamání. S trenéry spolu komunikujeme, chodí a děkují nám, že někdo vystoupil, plácají nás po ramenou, ale nikdo neudělá ten samý krok a nepřidá se. Jde nám všem o jedno, aby doping v Rusku nevrhnul stín na všechny ostatní závodníky, kteří tu tvrdě makají a dělají to čistou formou. Nechceme dopadnout jako jiné sporty," dodal.

Rád by do konce sezony ještě přidal nějaký úspěch a udělal radost věrným fanouškům biatlonu. "Chceme být úspěšní, protože si vážíme našich fanoušků. Biatlon je teď hodně sledovaný a jsme hrdí na naše pozitivní fandy, kteří nám drželi palce dál. Tyhle medaile patří i jim a pro ně chceme dělat úspěchy dál," prohlásil Rybář.