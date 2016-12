Praha - Před Vánocemi tradičně roste zájem o spotřebitelské úvěry, proti loňsku jejich objem zaznamenal nárůst. Lidé si letos půjčují také vyšší sumy než před rokem, přičemž si berou úvěry nejen na nákup vánočních dárků, ale i na pořízení dražších domácích spotřebičů. V anketě ČTK se na tom shodli nebankovní poskytovatelé půjček.

"Už od října evidujeme nárůst žádostí o nebankovní půjčky a předpokládáme, že tento zájem potrvá až do začátku ledna, tedy do povánočních slev. Počet žádostí o půjčku vzrostl meziročně téměř o desetinu," řekla ČTK marketingová ředitelka Profi Creditu Dana Hakavcová. Průměrná vyplacená částka se u předvánočních půjček proti loňsku zvýšila o čtvrtinu, když muži si podle ní půjčují o něco více než ženy.

"Zájem o půjčky před Vánoci každoročně roste, a to v průměru mezi deseti a 20 procenty," uvedl obchodní ředitel Fair Creditu Tomáš Konvička. Letošní prosinec ovlivnila podle něj novela zákona o spotřebitelských úvěrech. "Do dnešního dne jsme se rozloučili s některými našimi obchodníky a předpokládám, že to bude mít i vliv na objem poskytnutých úvěrů tento měsíc," dodal. Průměrný úvěr u společnosti činí 8100 Kč, zatímco loni to bylo 7800 Kč a 6500 Kč v roce 2014.

Letošní vánoce budou určitě bohatší, lidé si na ně půjčují vyšší částky než v minulosti, souhlasil mluvčí Provident Financial Ondřej Holoubek. Je to podle něj dáno tím, že se ekonomice daří a lidé si mohou dovolit vzít si vyšší půjčku, protože vědí, že ji snáze splatí. Letos Provident nezaznamenal typický hit mezi dárky, zákazníci nejčastěji zmiňují elektroniku, oblečení a nářadí pro kutily. Populární jsou také poukázky na kuchařské kurzy pro muže či na kurzy líčení pro ženy, podotkl.

I když zájem o úvěry v závěru roku roste, neznamená to současně, že lidé peníze využívají především na nákup vánočních dárků. Velká část poskytnutých úvěrů slouží k financování nákupu domácích spotřebičů. Ty často doslouží a lidé se rozhodnou pro jejich obměnu a dají si jeden velký rodinný dárek, upozornila mluvčí Home Creditu Zuzana Bienvenu.

Nejfrekventovanějším zbožím je tradičně černá a bílá technika a nově se v prodeji na splátky daří například robotickým vysavačům, poznamenal šéf marketingu Cofidisu Cyril Křůpala. Firma proti loňsku zaznamenala 35procentní růst objemu úvěrů.