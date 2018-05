Ilustrační foto - Neosvětlená Eiffelova věž. Pařížská dominanta se ponořila do tmy jako výraz solidarity s oběťmi teroristického útoku v Manchesteru.

Ilustrační foto - Neosvětlená Eiffelova věž. Pařížská dominanta se ponořila do tmy jako výraz solidarity s oběťmi teroristického útoku v Manchesteru. ČTK/AP/Francois Mori

Paříž - Sobotní večerní útok v centru Paříže, při němž muž s nožem zabil jednoho člověka a čtyři zranil, vyšetřují francouzské úřady jako možný teroristický čin. Informovala o tom dnes agentura AFP, podle níž vyšetřování případu převzal protiteroristický útvar.

Teroristická organizace Islámský stát v prohlášení na internetu označila útočníka za jednoho ze svých "bojovníků". Policisté muže, který nožem napadl kolemjdoucí, zastřelili. Svědci citovaní agenturou AFP uvedli, že útočník křičel Alláhu akbar (Bůh je veliký).

Útok se odehrál v druhém pařížském obvodu v sobotu krátce před 21:00 SELČ. Stav dvou zraněných lidí je vážný, další dvě osoby byly zraněny lehce. Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci zdůraznil, že Francie neustoupí "nepřátelům svobody".

"Útok v Paříži: Klaním se před chladnou hlavou a schopností policejních sil, které zneškodnily útočníka, (rychle) reagovat," napsal na twitteru ministr vnitra Gérard Collomb. "Mé první myšlenky směřují k obětem tohoto hnusného činu," dodal.

Francie se v posledních letech potýká s teroristickými útoky islámských radikálů, kteří už v minulosti využili jako zbraně i nožů, například v Marseille v říjnu 2017. Naposledy na konci března útočil islamista na jihozápadě Francie. Při atentátu, který byl prvním od zrušení výjimečného stavu v loňském roce, zahynuli čtyři lidé. Zatím nejhorší teroristický útok posledních let si v roce 2015 vyžádal v Paříži 130 obětí. Celkem od počátku roku 2015 zahynulo při teroristických útocích ve Francii podle AFP 254 lidí.

Útočník je podle médií Čečenec narozený v Ruské federaci

Francouzské úřady na základě otisků prstů identifikovaly útočníka jako Čečence narozeného v roce 1997 v Ruské federaci. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování o tom informovala agentura AFP s tím, že rodiče mladíka vyslýchá policie.

Útočník, kterého policie při zásahu zastřelila, u sebe neměl žádné doklady. Pokud jde o Čečencovu státní příslušnost, informace médií se rozcházejí. Stanice BFM TV o něm informovala jako o ruském občanovi, podle zdroje AP měl ale francouzské doklady. Vyloučeno proto není, že byl držitelem ruského i francouzského pasu.

K odpovědnosti se již přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), která útočníka označila za jednoho ze svých bojovníků. IS se ale zejména na Západě hlásí prakticky ke všem teroristickým činům. Portál Europe1 v této souvislosti poznamenal, že vazby mezi Čečencem a IS prozatím nebyly potvrzeny.

Čečenci jako pachatelé teroristických útoků nejsou výjimeční. Příkladem jsou bratři Džochar a Tamerlan Carnajevové, kteří v roce 2013 podnikli bombový útok na maraton v Bostonu. Při explozích zahynuli tři lidé a dalších přes 260 bylo zraněno. Zatímco Tamerlan byl při následném policejním zátahu zabit, Džochara policie dopadla a v roce 2015 mu soud uložil trest smrti.

Zranění po útoku v Paříži jsou mimo ohrožení života

Čtveřice zraněných, které v sobotu v Paříži pobodal útočník, je mimo ohrožení života. Nejvážněji zraněného navštívil ještě v noci v nemocnici ministr vnitra Gérard Collomb, uvedl portál Europe1.

Jeden člověk zahynul, obětí je 29letý muž. Útočník vážně pobodal 34letého muže a 54letou ženu a lehce zranil ještě 26letou ženu a 31letého muže. Národnost zraněných upřesněna prozatím nebyla.

Stav vážně zraněného muže byl považován za kritický. Collomb dnes ale prohlásil, že se podrobil operaci a že lékaři jeho život zachránili.