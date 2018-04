Washington/Moskva/Damašek - Útok na Sýrii může začít brzy, nebo také ne. Na twitteru do dnes oznámil americký prezident USA Donald Trump. V úterý ujistil stejnou cestou, že rakety přijdou. USA připravují proti Sýrii útok za údajné použití chemických zbraní v městě Dúmá. Zemřely při něm desítky lidí. Syrská vláda rozesílá textové zprávy, jimiž občany vyzývá, aby se připravili na útok. Oznámil to dnes izraelský rozhlas, podle nějž se před obchody začaly tvořit dlouhé fronty. Poradkyně syrského prezidenta Bašára Asada řekla libanonské televizi Al-Majádín, že se země války nebojí.

"Nikdy jsem neřekl, kdy se bude na Sýrii útočit. Může to být velmi brzo, nebo ne!" oznámil Trump. Poukázal také na to, že USA za vedení jeho administrativy "učinily ohromnou práci", když vytlačily Islámský stát. "Kde je vaše 'Děkujeme ti, Ameriko'?" vzkázal Trump na twitteru.

USA a jejich spojenci chtějí potrestat Sýrii za údajný chemický útok na město Dúmá u Damašku. Zemřelo tam 7. dubna na 70 lidí a z nich víc než 40 vykazovalo příznaky kontaktu s toxickou látkou.

Útok západních států na Sýrii povede k další destabilizaci celé oblasti. Řekl to podle syrské televize prezident Asad. Obvinil západní země, že na zprávy o syrských vojenských vítězstvích na bojišti reaguje "pokusy změnit vývoj událostí". "Takové hlasy a akce nic nepřinesou, pouze znásobí nestabilitu tohoto regionu, ohrozí mezinárodní mír a bezpečnost," citovala televize Asada.

Podle poradkyně Busajny Šaabanové se "pravidla hry změnila" a Sýrie je připravena na válku proti zahraničním silám. "Nebojíme se války a budeme připraveni, pokud začne," sdělila. Sýrie a spojenecké Rusko se podle ní na americký útok připravily.

Podle Šaabanové je nyní Sýrie v lepší pozici než v minulosti a případný útok poškodí nejvíc Izrael, ne Sýrii. Izrael měl podle ní zájem syrskou občanskou válku prodloužit, ale porážka povstalců v Sýrii změní celý region i svět. "Největším poraženým" podle ní bude Izrael.

Izraelský rozhlas tvrdí, že Syřané dostávají SMS zprávy s výzvami, aby se připravili na útok. Před pekárnami a dalšími obchody s potravinami stojí dlouhé fronty.

Napětí mezi Sýrií a Izraelem se tento týden zvýšilo, protože Írán coby spojenec Sýrie, pohrozil Izraeli odvetou za pondělní útok na syrskou základnu u syrského Homsu. Mezi 14 mrtvými bylo také sedm Íránců. Podle Izraele odtud byly řízeny operace bezpilotních letadel, která ohrožují Izrael. Premiér Benjamin Netanjahu ve středu jednal s bezpečnostním kabinetem o situaci u severní izraelské hranice a nařídil ministrům, aby se k bezpečnostní situaci veřejně nevyjadřovali.

Zástupce syrské opozice, jehož citoval izraelský tisk, se domnívá, že americký prezident Donald Trump svým středečním ohlášením blížících se raket promarnil moment překvapení a dal Rusku a Sýrii možnost se na útok připravit. Pokud se USA a jejich spojenci k akci odhodlají, mine se to podle tohoto zdroje účinkem, protože to "nezmění rovnováhu a nepomůže Syřanům".

Bílý dům zatím tvrdí, že se zvažují všechny možnosti. Ministr obrany James Mattis připustil, že se stále zkoumají informace tajné služby o útoku na Dúmu. Agentura Reuters získala od dvou zdrojů informaci, že si USA nejsou stále na 100 procent jisty, jaká látka byla v Dúmě použita a odkud pocházela. Existují ale důkazy, že byla shozena z vrtulníků.

Syrská armáda podle Ruska kontroluje celé město Dúmá

Syrská armáda má pod kontrolou město Dúmá u Damašku. Oznámil to dnes ruský generálmajor Jurij Jevtušenko, jehož citovaly ruské agentury. Dúmá byla posledním útočištěm povstalců působících v blízkosti syrské metropole. Syrská vláda tak podle Ruska ukončila boj o východní Ghútu, v níž je Dúmá největším městem.

Boje začaly v polovině února a o život v nich přišly stovky lidí. Dúmá byla 7. dubna terčem útoku, při němž byly podle opozice použity chemické zbraně. Sýrii za to hrozí odveta, kterou připravuje americký prezident Donald Trump a spojenci USA.

Generál Jevtušenko řekl, že nad Dúmou vlaje syrská státní vlajka. Agentura RIA Novosti oznámila, že Rusko do Dúmy poslalo vojenské policisty, kteří zajistí pořádek a předání města do rukou syrských úřadů.

V samotné Dúmě podle ruských novinářů panuje klid. Ruská armáda má dnes do města vyslat policejní jednotku, která tam má zajišťovat bezpečnost a pořádek.

Kommersant: Rusko od USA očekává informace o cílech úderu v Sýrii

Rusko očekává, že od Pentagonu dostane koordináty cílů případného úderu americké armády v Sýrii, aby byla vyloučena i teoretická možnost ruských ztrát. Napsal to dnes ruský list Kommersant. V desítkách objektů syrské armádní infrastruktury podle ruského listu působí důstojníci ruské armády.

Spojené státy předaly Moskvě seznam cílů loni v dubnu před útokem 59 raket Tomahawk na syrskou leteckou základnu Šajrát nedaleko Homsu, napsal ruský deník. Totéž podle něj očekávají v Moskvě i nyní. Pokud by snad při americkém útoku byly zasaženy ruské základny v Sýrii Tartús a Hmímím, skončilo by to podle ruských generálů "katastrofou".

Aby demonstrovalo své odhodlání čelit případnému americkému útoku, vymezilo velení ruského vojenského námořnictva zónu při syrském pobřeží, kdy v období do 26. dubna provádí cvičné střelby, uvedl Kommersant. V oblasti nyní operuje patnáct ruských vojenských lodí a podpůrných plavidel. Jsou mezi nimi fregaty Admiral Grigorovič a Admiral Essen s křídlatými raketami Kalibr na palubě a dieselové ponorky Varšavjanka a jaderné ponorky Ščuka-B se stejnou výzbrojí.

Do oblasti byly kromě toho převeleny speciální letouny Il-38N schopné vyhledávat ponorky protivníka, napsal Kommersant. S pomocí pozemních radarů a výzvědných letounů A-50 ruská armáda sleduje manévry amerického torpédoborce USS Donald Cook, který operuje ve východním Středomoří. Ve stavu bojové pohotovosti jsou protiraketové systémy S-400 Triumf a Pancir, které chrání základny Tartús a Hmímím.

Rusko může v odvetě za útok na Sýrii ohrozit britskou základnu

Ruská odveta za případný útok na Sýrii může ohrozit britskou vojenskou základnu na Kypru. Upozornil na to dnes list The Times. Ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin v úterý řekl, že pokud Američané zaútočí, pak Rusko rakety sestřelí a zaútočí i na odpalovací místa. Britský generál Richard Barrons řekl, že je to pohrůžka válkou a znamená to, že Rusko je připraveno potopit lodě, útočit na ponorky a sestřelit letadla. Rusko začalo přesouvat své lodě ze základny v Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k americké bojové lodi, napsal britský list. Britská vláda se kvůli Sýrii dnes sejde k mimořádnému zasedání.

Británie se chce stejně jako Francie k případnému americkému útoku připojit. Má jít o odvetu za údajný chemický útok na syrskou Dúmu. USA a syrská opozice útok připsaly damašskému režimu, Rusko tvrdí, že je třeba věc nejprve vyšetřit.

Kvůli situaci kolem Sýrie se britská vláda dnes odpoledne v 16:30 sejde na mimořádném zasedání. Podle listu The Times nehodlá Mayová, podle níž nemůže zůstat užití chemických zbraní bez odpovědi, vyslyšet volání předsedy opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, aby do rozhodování o případném útoku na Sýrii zapojila i parlament.

O situaci v Sýrii bude dnes s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem jednat také šéf německé diplomacie Heiko Maas. Podle něj USA, Francie ani Británie dosud Berlín nepožádaly, aby se vojensky zapojil do případného útoku na Sýrii.

Británie má na kyperské základně Akrotiri kromě jiného osm bojových letadel Tornado s doletem 3900 kilometrů. V blízkosti je rovněž šest britských stíhaček Typhoon se střelami typu vzduch-vzduch, které mají útočící stroje chránit před nepřátelskou palbou.

Největším nebezpečím pro lodě, letadla a ponorky je podle The Times obranný raketový systém S-400, který má Rusko v Sýrii.

Vojenský odborník Michael Fabey řekl, že americká válečná loď Donald Cook, která je ve východním Středomoří, je dobře vyzbrojená a její posádka dobře připravená na to, aby čelila případným protiraketám. Je to ale podle něj poprvé za generaci, kdy hrozí konflikt, při němž je Rusko připraveno použít své lodě i pozemní vojenskou techniku k vojenskému střetu na moři s USA a jejich spojenci.

The Times napsal, že syrská armáda vyklidila svá velitelství v Damašku. Odvezla odtud personál i zbraně. Své lidi odváží také spojenecký Hizballáh z pozic poblíž syrských vojenských základen na západě Sýrie.

Podle satelitních snímků Rusko přesunulo své námořní lodě ze základny v syrském Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k pozicím americké válečné lodi Donald Cook.

Podle průzkumu, který dnes zveřejnil list The Times, podporuje útok na Sýrii v reakci na údajný chemický útok jen 22 procent Britů. Proti se jich staví 43 procent a zhruba třetina dotázaných nemá na věc jasný názor.