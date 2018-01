Útok na sídlo humanitární organizace Save the Children ve východoafghánském městě Dželálábád.

Kábul - Nejméně dva lidi dnes zabili a dalších 14 zranili neznámí ozbrojenci při útoku na sídlo humanitární organizace Save the Children ve východoafghánském městě Dželálábád. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na mluvčího guvernéra provincie Nangarhár. K útoku se přihlásil Islámský stát (IS), žádné důkazy ale neposkytl.

Přibližně v 09:10 místního času (05:40 SEČ) odpálil sebevražedný atentátník před areálem nálož ve voze a poté do budovy vtrhli ozbrojení útočníci. Na místo byli přivoláni příslušníci afghánských speciálních sil, kteří objekt obklíčili a svedli s ozbrojenci bitvu.

Mezi oběťmi je jeden civilista a jeden člen afghánských bezpečnostních složek. Zahynuli také dva útočníci, jeden se vyhodil do povětří a druhého zastřelili členové bezpečnostních sil, napsala agentura DPA.

V době útoku bylo v budově asi 50 zaměstnanců, oznámil zpravodajský server BBC News.

Podle záběrů z místa hořelo před objektem několik aut. Místní média informovala, že z nedaleké školy utíkaly během přestřelky v sídle Save the Children děti. V okolí se nacházejí kanceláře dalších mezinárodních organizací.

"Podle prvních informací měli ozbrojenci na sobě policejní uniformy," prohlásil mluvčí provinčního guvernéra Attaulláh Chogjání.

K útoku se prostřednictvím své propagandistické agentury Amak přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), žádné důkazy ale neposkytla. "Tři mučedníci provedli útok na britské a švédské nadace a na afghánské vládní instituce," napsal IS. Agentura AFP uvedla, že v blízkosti sídla Save the Children se nachází kancelář Švédského výboru pro Afghánistán, který se zaměřuje na humanitární pomoc, a úřad afghánského ministerstva pro záležitosti žen.

V Dželálábádu často útočí islamistické hnutí Tálibán i bojovníci teroristické organizace Islámský stát (IS), poznamenala stanice BBC. Hnutí Tálibán se ale prostřednictvím svého mluvčího Zabiulláha Mudžáhida od útoku distancovalo.

Při posledním útoku Tálibánu, během nějž islamisté v sobotu udeřili na hotel v metropoli Kábul, zemřelo 22 lidí.

Mezinárodní humanitární organizace Save the Children prosazuje práva dětí a v rozvojových zemích jim poskytuje pomoc a podporu. V Afghánistánu se například soustřeďuje na jejich vzdělání a na zdravotní péči o děti.