Dortmund (Německo) - Německé nejvyšší státní zastupitelství vychází z toho, že úterní útok na autobus s fotbalisty Dortmundu byl teroristickým činem. Policisté už zadrželi jednoho ze dvou podezřelých. Podle německých médií, jejichž informace ale úřady nepotvrdily, jde o 25letého Iráčana, který žije ve Wuppertalu a má blízko k takzvanému Islámskému státu (IS).

V hledáčku policie jsou podle mluvčí německého nejvyššího státního zastupitelství Frauke Köhlerové dva podezřelí z islamistické scény. Policisté už prohledali jejich byty a jednoho z nich zadrželi. Druhým podezřelým je 28letý Němec z obce Fröndenberg. Wuppertal i Fröndenberg leží v blízkosti Dortmundu na západě spolkové republiky a podle listu Kölner Stadt-Anzeiger se přinejmenším jeden z podezřelých mohl v době útoku nacházet poblíž místa činu.

Na islamistický motiv ukazují mimo jiné tři shodné vzkazy, které se našly u místa útoku. Text požaduje, aby spolková republika stáhla průzkumné letouny Tornado využívané v boji proti IS a aby uzavřela základnu amerických vojsk v západoněmeckém Ramsteinu.

Objevilo se také další psaní, které se od úterního večera šíří internetem. Kdosi v něm napadá politiku fotbalového Dortmundu, který prý nepostupuje dostatečně tvrdě proti rasistům, nacistům a pravicovým populistům. Köhlerová ale autenticitu textu zpochybnila.

Mluvčí dále uvedla, že v bombách účinných v okruhu přes 100 metrů byly kovové součástky. "Jedna z kovových součástech se v autobuse zavrtala do opěrky pod hlavu. Můžeme proto hovořit o štěstí, že se nestalo něco horšího," míní Köhlerová.

Zranění ruky při trojí explozi, která vyrazila některá okna klubového autobusu, utrpěl španělský obránce Marc Bartra. Zraněn byl i jeden z policistů, který autobus bundesligového týmu doprovázel.

Za odporný čin útok označila kancléřka Angela Merkelová. "Kancléřka byla včera večer (v úterý) - stejně jako lidé v Dortmundu a miliony lidí jinde - zděšena zprávami o útoku na klubový autobus Dortmundu," uvedl na tiskové konferenci Steffen Seibert. Ministr vnitra Thomas de Maiziére (CDU) dnes ze solidarity pojede do Dortmundu na odložené čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem a vyjádřil naději, že už bude "středem pozornosti fotbal".

Český vicepremiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na útok prohlásil, že Evropa potřebuje intenzivní spolupráci zpravodajských služeb. Po atentátech z poslední doby se ale podle něj ukazuje, že kompetence tajných služeb jsou někdy omezené.

Fotbalisté Dortmundu se stali terčem útoku cestou na večerní domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem. Zápas byl přeložen na dnešek. Mezitím se projevila solidarita mezi fanoušky obou klubů. Ti dortmundští nabízeli prostřednictvím sociálních sítí bezplatný nocleh příznivcům Monaka, kteří si kvůli odložení zápasu museli pobyt na západě Německa prodloužit. Monačtí fandové zase v úterý večer na stadionu po oznámení zrušení západu za solidarity skandovali "Dortmund, Dortmund".

Do jaké míry otřes z atentátu ovlivní sportovní výkon hráčů, se se ukáže po 18:45 SELČ, na kdy je plánován výkop odloženého utkání. Vedení Borussie Dortmund nepochybuje o tom, že jej hráči navzdory šoku zvládnou. Rádi by prý věnovali vítězství obránci Bartrovi, který v nemocnici skončil se zlomeninou v zápěstí a se střepy v paži.

"V kabině jsem hráčům řekl, aby všem ukázali, že nebudeme ustupovat teroru. Dnes nebudeme hrát jen za sebe, budeme hrát za všechny, ať už je to Borussia, Bayern Mnichov nebo Schalke. A samozřejmě za Marca, který chce vidět svůj tým zvítězit," řekl ředitel klubu Hans-Joachim Watzke.

Samotný Bartra se po operaci cítí dobře a chce sledovat zápas v televizi. "Ahoj všichni, jak můžete vidět, daří se mi už mnohem lépe. Děkuji všem za podporu a mnoho zpráv a vší silou podporuji své spoluhráče i fanoušky v dnešním zápase," uvedl Bartra na sociální síti, kam umístil svou fotografii s úsměvem, zdviženým palcem a sádrou na ruce.

Hráči Borussie po útoku strávili noc s rodinami a dopoledne se sešli v tréninkovém centru ve východní části města. Na místo dorazili vlastními vozy, kterými také komplex opustili. Druhý klubový autobus vjel do centra po týmovém tréninku. Areál střežila policie a do okolí dorazili i někteří fanoušci.

"Umíte si sami představit, jestli se hráčům spalo dobře, nebo špatně. Sešli jsme se společně, budeme se připravovat na zápas a musíme se nějak vyrovnat s tím, co se stalo," řekl předseda dortmundského klubu Reinhard Rauball.

"Tým takovouhle situaci nikdy nezažil. Ale stále očekáváme, že předvede ten nejlepší výkon. Mužstvo se musí vypořádat s dvěma věcmi najednou a já věřím, že to dokáže. Bude to pro nás velká výzva," dodal.

Na trénink dorazily i čtyři mladé fanynky. Na podporu týmu držely karty v žlutočerných barvách Borussie s nápisem "You will never walk alone", což je jedna z klubových písní.

"Včera jsem byla na stadionu a cítila jsem se bezpečně. Samozřejmě, bylo to trochu děsivé, ale myslím, že se všemi těmi policisty tady a na stadionu to bude dobré," řekla jednadvacetiletá studentka inženýrství Annika Lentwojtová.

Podporu Borusii vyjádřilo i vedení soupeřova klubu. "Samozřejmě jsme uvažovali o tom, jestli bychom měli tento zápas vůbec odehrát, ale fotbal se nesmí stát rukojmím těchto jedinců. UEFA, Borussia a my jsme na stejné straně," uvedl viceprezident Monaka Vadim Vasiljev.

Přísnější bezpečnostní opatření neminou ani utkání obhájců trofeje z Realu s Bayernem. Hotel madridského týmu už v úterý večer střežily desítky policistů, někteří z nich v neprůstřelných vestách. Autobus, kterým Real pojede na večerní zápas, projde zvláštní kontrolou. Pečlivě sledované jsou i příjezdové cesty k mnichovskému stadionu.

Přísnější kontroly čekají také fanoušky obou týmů, i když konkrétní informace o možném nebezpečí nyní policie nemá. Některá z aut přijíždějící ke stadionu se budou muset podrobit kontrole zavazadlového prostoru nebo podvozku.