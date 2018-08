Praha - Fotbalovou Spartu posílil australský útočník Golgol Mebrahtu. Po konci angažmá v Mladé Boleslavi podepsal na Letné smlouvu do konce sezony. Přichází i jako náhrada za Václava Kadlece, jehož rekonvalescence po zranění se protáhne a zpět bude nejdříve v říjnu.

"Jsem šťastný. Sparta je velký klub, který je známý v celé Evropě. Je mi ctí, že jsem tady a doufám, že tu prožiju úspěšné období," řekl pro sparťanský web Mebrahtu. "V Boleslavi jsem před pár dny rozvázal smlouvu a měl jsem několik nabídek. Když se ale ozve klub jako Sparta, nejde to odmítnout," dodal.

Sedmadvacetiletý rodák ze Súdánu s eritrejskými kořeny přišel do české ligy před dvěma roky z FC Sydney. Předtím působil v jiných australských klubech včetně Western Sydney Wanderers, s nímž vyhrál asijskou Ligu mistrů. Jednou nastoupil v reprezentaci Austrálie do 23 let.

V Mladé Boleslavi se mu celkem dařilo a ve 34 zápasech nastřílel 15 ligových branek. Na jaře však vypadl ze sestavy a současný trenér Jozef Weber vsázel na hrotu především na Nikolaje Komličenka. Mebrahtu se tak dohodl na ukončení spolupráce a využil nabídku z Letné.

Sparta potřebovala posilu do útoku, kde má zdravé jen Benjamina Tetteha a Josefa Šurala, kteří oba hrají v základní sestavě a na lavičce chybí klasický útočník na střídání. Matěj Pulkrab, Václav Kadlec a Václav Drchal mají zdravotní potíže.

"Reagujeme na zdravotní stav mužstva. Dlouho víme, že Drchal je mimo hru na celý podzim, ale čekali jsme na návrat Vaška Kadlece. Tam se to zkomplikovalo, takže reagujeme," řekl k angažování Mebrahtua sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný.

"Sháněli jsme rychlostní typ hráče a poté, co Mebrahtu ukončil smlouvu v Mladé Boleslavi, se nám naskytla tato příležitost. Známe ho a on zná českou ligu a naše prostředí. I když toho v poslední době moc nenahrál, víme, že to je kvalitní fotbalista, který umí dávat góly," dodal Ščasný.