Londýn/Berlín/Praha - Předpokládaný sebevražedný atentátník z britského Manchesteru Salman Abedi (v arabském přepisu Salmán Abádí) přiletěl do tohoto města 18. května z německého Düsseldorfu, kam přicestoval z Libye přes Prahu. Informoval o tom německý list Der Tagesspiegel s odvoláním na německé bezpečnostní zdroje. Česká kontrarozvědka - Bezpečnostní informační služba (BIS) - se těmito informacemi podle svého mluvčího Ladislava Štichy zabývá v prioritním režimu; více mluvčí nechtěl záležitost kvůli vyšetřování v Británii komentovat. Podle českého ministra vnitra zatím nejsou informace, že by Abedi letěl přes Prahu. Přítel rodiny Abediho agentuře AFP řekl, že byl poháněn "touhou po pomstě" za ubodání přítele skupinou mladíků.

Německé úřady podle Der Tagesspiegel vyšetřují, zda měl Abedi vazby na německé extremisty. Podle serveru týdeníku Focus jde především o možné kontakty ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, v níž v rámci Německa žije nejvíce islamistů.

Jak dlouho Abedi v Německu pobýval a jestli se zde s někým setkal, zatím není jasné. V Düsseldorfu, kde byl jen čtyři dny před pondělním útokem, mohl podle deníku také pouze přestupovat a celou dobu se zdržovat v tranzitním prostoru letiště. Server Focus připomíná, že jeho jméno nebylo na žádném seznamu mezinárodně hledaných nebo sledovaných osob. Web také uvádí, že Abedi byl v Německu v minulosti přinejmenším ještě jednou, a to v roce 2015, kdy z Frankfurtu nad Mohanem odletěl do Británie. Předtím byl zřejmě na výcviku v Sýrii.

Kolem pohybu Abediho však panuje řada nejasností. Zatím není zřejmé, co přesně dělal před atentátem v Libyi, odkud pochází jeho rodina. Bezpečnostní činitelé nyní pátrají, zda se v této severoafrické zemi nesetkal s příbuznými nebo osobami z takzvaného Islámského státu, který se k útoku v Manchesteru přihlásil. Prověřuje se také, z jakého letiště Abedi odcestoval do české metropole.

"Bezpečnostní informační služba se těmito závažnými informacemi zabývá v prioritním režimu. Jsme v intenzivním kontaktu se zahraničními partnery a sdílíme s nimi veškeré informace," řekl dnes ČTK Šticha. "Informováni budou průběžně i zákonem jmenovaní adresáti našich zpravodajských informací," dodal.

České bezpečnostní složky "dosud nemají" podle českého ministra vnitra Milana Chovance informaci o tom, že by Abedi letěl do Německa přes Prahu. "Prověřujeme ji," napsal Chovanec na twitteru.

Při pondělním sebevražedném útoku v Manchesteru zahynulo vedle atentátníka 22 osob a téměř 60 lidí utrpělo zranění - řada z nich je v kritickém stavu.

Podle zpravodajského serveru stanice Sky News měl Abedi vazby na manchesterskou buňku teroristické organizace Islámský stát (IS) a dobře se znal s jedním z nejaktivnějších místních náborářů IS Raphaelem Hosteym. Server se odvolává na zdroje z protiteroristických úřadů.

Abedi podle Sky News vyrůstal ve stejném bytovém komplexu jako skupina mladých mužů, kteří se vzájemně radikalizovali. Někteří z nich odjeli do Iráku a Sýrie bojovat na straně IS. S Hosteym, který údajně financoval mnoho rekrutů IS, navštěvoval Abedi stejnou mešitu. Hostey byl patrně zabit loni v Sýrii, uvádí Sky News.

Server také přinesl záběry z bezpečnostní kamery v obchodním domě v Manchesteru, na nichž je podle něj zachycen Abedi minulý pátek krátce poté, co si koupil batoh použitý při útoku.

Útočníka z Manchesteru prý poháněla touha po pomstě

Sebevražedný atentátník z Manchesteru byl poháněn "touhou po pomstě" za ubodání přítele skupinou mladíků. Řekl to agentuře AFP přítel rodiny Salmana Abediho. Podle britských médií skupina mladíků zabila před rokem v Manchesteru Abdula Wahaba Hafidaha, který je stejně jako Abedi libyjského původu.

Abediův známý pod podmínkou anonymity řekl, že událost vyvolala hněv mezi mladými Libyjci v Manchesteru "a zejména u Salmana, který jasně vyjádřil svou touhu po pomstě", informovala dnes AFP.

"Podařilo se nám uklidnit mladíky ze čtvrti, kteří se cítili být útokem zasaženi coby muslimové, ale zdá se, že Salman na incident nezapomněl," řekl zdroj. "Já osobně jsem s ním hovořil a pokoušel jsem se ho přesvědčit, že šlo jen o kriminální čin," dodal rodinný přítel.

Podle britských médií 18letého Abdula Wahaba Hafidaha nejdřív pronásledovala a poté zabila skupina mladíků. Obviněno bylo 13 mladíků ve věku 14 až 20 let. Proces s nimi stále běží.