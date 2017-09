Pittsburgh (USA) - Český hokejový útočník Dominik Simon se z kempu Pittsburghu přesunul na farmu do celku Wilkes-Barre/Scranton Penguins do nižší AHL. Třiadvacetiletý odchovanec Sparty, který v roce 2015 po startu na domácím mistrovství světa v Praze odešel do zámoří z Plzně, sehrál v přípravě tři zápasy a nebodoval.

Z minulých dvou sezon má Simon na kontě v NHL pět zápasů a dva body za dvě asistence. Vítěz Stanleyova poháru z posledních dvou let jej draftoval v roce 2015 v pátém kole na 137. pozici a následně s ním uzavřel tříletý nováčkovský kontrakt. V play off za Pittsburgh Simon nehrál a nenastoupil ani v dostatečném počtu utkání v základní části, aby mohl při triumfech patřit mezi vítěze trofeje.

V AHL sehrál za dva roky za Wilkes-Barre/Scranton 138 zápasů a připsal si 94 bodů za 40 branek a 54 asistencí. Ve 12 utkáních play off měl gól a čtyři asistence.