Boston - Hokejisté Bostonu se budou muset nejméně v následujících dvou zápasech NHL obejít českého útočníka Davida Pastrňáka. S 19 góly druhý nejlepší střelec soutěže absolvoval v pátek menší chirurgický zákrok na pravém lokti a generální manažer Don Sweeney potvrdil, že vynechá nedělní utkání proti Los Angeles i úterní souboj s New York Islanders.

Dvacetiletý Pastrňák v aktuální sezoně odehrál za Boston 27 zápasů, ve kterých si vedle 19 gólů připsal i sedm asistencí. Doposud poslední duel Bruins proti Anaheimu absolvoval, střelecky se ale neprosadil. Pokud by absentoval jen dvakrát, vrátil by se do sestavy ve čtvrtek na ledě Floridy.