Varšava - Fotbalista Tomáš Necid má namířeno do Legie Varšava, kde by měl půl roku hostovat z tureckého Bursasporu. Sedmadvacetiletý reprezentační útočník ještě musí v pondělí projít lékařskou prohlídkou a poté by měl s úřadujícím polským mistrem podepsat smlouvu. Informovala o tom polská média.

"Kluby jsou de facto na všem domluveny, zbývá doladit už jen formality," citoval deník Sport hráčova agenta Jiřího Müllera.

Necid si vyzkouší už páté zahraniční angažmá. Působil v CSKA Moskva, PAOK Soluň, nizozemském Zwolle a Bursasporu, kam zamířil předloni v létě.

Odchovanec pražské Slavie má v tureckém klubu smlouvu až do června 2019, v této sezoně ale zasáhl jen do šesti ligových zápasů. Na podzim kvůli tomu vypadl z národního týmu, za který odehrál 44 utkání s bilancí dvanácti gólů.

V Legii by se Necid sešel s levým obráncem Adamem Hlouškem. Úřadující polský mistr je po 20 kolech sezony na třetím místě tabulky čtyři body za první příčkou a na jaře ho čeká také vyřazovací část Evropské ligy.