Brno - Útočník hokejistů Brna Martin Nečas nebyl po návratu z Caroliny příliš spokojen se svou dnešní extraligovou premiérou v této sezoně. Prohru Komety 2:3 po samostatných nájezdech se Zlínem považoval osmnáctiletý talent za zklamání.

"Jsem rád, že už mám premiéru za sebou. Ale nejsem rád, že jsme nezískali aspoň dva body," řekl novinářům po utkání Nečas, který strávil na ledě téměř patnáct minut. V první třetině nastoupil v prvním útoku se zkušenými křídly Martinem Eratem a Martinem Zaťovičem.

Od druhé třetiny trenéři Komety vrátili do první řady Jana Hrušku a Nečase přesunuli do třetí řady k Hynkovi Zohornovi a Alexandreovi Malletovi.

"S touto změnou jsem se srovnal. Se Zohornou a Malletem jsme hráli na konci sezony v play off, takže jsme už sehraní. Na to bych se nevymlouval. Naše hra si sedne. Na střídačce jsme si řekli, jak budeme hrát. Postupně to bylo z naší strany lepší a lepší," poznamenal Nečas, který si posteskl, že měl ze začátku tužší nohy.

Do pohody se poddle svých slov dostal až v závěrečné třetině. "Bylo to trochu něco jiného. Už jsem asi tři týdny takový zápas nehrál. K tomu na větším kluzišti, kde se o to více musí bruslit. Což bylo pro mě náročnější. Ale přijel jsem do Brna a musím tady hrát na sto procent," dodal.

V rozstřelu jej trenéři nasadili až jako pátého. Před ním dal jediný gól Tomáš Vincour, zbývající spoluhráči Tomáš Svoboda, Jan Štencel a Zaťovič své nájezdy neproměnili. Právě Nečas ještě mohl srovnat skóre a vynutit pokračování rozstřelu. Ale na brankáře Libora Kašíka rovněž nevyzrál.

"Nájezdy jsou loterie. Zlín v úvodu dvakrát překonal Vejmelku střelou mezi nohy. Nevěděl jsem, že pojedu. Naši trenéři určovali střelce vždy před každým nájezdem. Na mě ukázali před tím posledním," řekl útočník Komety.

V neděli hraje Kometa v Chomutově a na Nečase čeká návrat k dlouhým cestám autobusem. "Nezvyk to pro mě nebude. Od malička až do minulé sezony jsem jezdíval k zápasům autobusem. V tom nevidím žádný problém. Pro mě bylo spíše v zámoří neobvyklé na utkání létat," usmál se Nečas, který by rád v Chomutově pomohl Kometě k tříbodovému zisku.