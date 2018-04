Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, 7. dubna 2018 v Plzni. Martin Nečas z Brna.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, 7. dubna 2018 v Plzni. Martin Nečas z Brna. ČTK/Chaloupka Miroslav

Brno - Útočník Martin Nečas loňskou cestu hokejistů Komety Brno za titulem nedotáhl až do finále. Před vrcholem sezony si jej vyžádal tehdejší trenér reprezentační osmnáctky Václav Varaďa na mistrovství světa na Slovensku. Nyní stojí před velkou hokejovou nadějí velká výzva získat před odchodem do NHL první extraligový titul. Proto má finálová série s Třincem pro Nečase nádech mimořádné události.

"Jsem rád, že letos už mohu u finále být. Moc se na finále těším. Myslím si, že si sérii všichni užijeme. Každá získaná trofej je úspěch jak pro hráče, tak i pro celý tým. Šance na titul je pro mě motivací. Nejen z důvodu, že jsem u toho loni nebyl," řekl Nečas, kterého v loňském draftu NHL získala Carolina.

V této sezoně hraje Nečas pravidelně ve středu útoku s křídly Hynkem Zohornou a Alexandrem Malletem. Tato řada patří k úderným silám Komety, v součtu všichni tři v play off dosud nasbírali 22 bodů a vstřelili 11 branek. "Věřím, že budeme hrát stejně jako v předcházejících sériích. Zatím nám to jde. Nejen našemu útoku. Tým šlape celkově. Když se někomu nedaří, tak zaskočí jiní. Myslím si však, že i spolupráce našeho útoku může být ještě lepší," dodal odchovanec Žďáru nad Sázavou.

Trenéra Třince Varaďu poznal při loňském světovém šampionátu hráčů do 18 let. "Je hodně emotivní, hokej nesmírně prožívá. Je na něm vidět, že nedávno ukončil kariéru. Na světovém šampionátu s námi hodně mluvil. Stejně jako u nás v Kometě Libor Zábranský, který se snaží také mladým klukům hodně pomáhat," prohlásil Nečas.

V letošním play off pozorně sledoval i zápasy Třince. "Na jejich hře se dají vypozorovat některé prvky, které po nás chtěl trenér Varaďa v reprezentaci. My jsme také měli za úkol soupeře agresivně napadat. Občas ustoupit. Těžko však říci, zda mají stejný systém. Ale něco tam bude," konstatoval Nečas.

Ve finále očekává divácky atraktivní hokej. "Neodhadnu, co proti nám budou hrát. Naše předcházející vzájemné zápasy přinášely útočný hokej a padalo v nich hodně gólů. Třinec zdobí výborný pohyb. Musíme s nimi dobře bruslit. Hrát náš hokej, aby se soupeř musel přizpůsobovat nám," dodal.

Při absenci zraněného třineckého kanonýra Martina Růžičky se začalo v týmu Ocelářů v play off střelecky dařit útočné řadě s bratry Michalem a Ondřejem Kovařčíkovými a Davidem Ciencialou. "Jsou mladí, hrají výborný hokej, dobře bruslí. Neznám ani jednoho z nich, jsou starší než já. Dočetl jsem se, že mladí se jim říká proto, že moc mladých v Třinci nehraje. Doufám, že proti nám už tak dobře hrát nebudou," usmál se Nečas.

Tomu se podařilo intenzivním tréninkem v průběhu sezony zlepšit slabinu, kterou bylo vhazování. Jeho úspěšnost se zvýšila na téměř 59 procent. "Při své premiéře v extralize, když jsem měl na křídlech zkušené hráče Martina Erata s Markem Kvapilem, tak to bylo z mé strany trochu o hlavě. Prohrál jsem první dvě vhazování a už jsem věděl, že další zaváhání si nemohu dovolit. Bylo to o nervech. Nyní se už cítím v pohodě. A je to při vhazováních znát," dodal Nečas.