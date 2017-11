Praha - Hokejisté Sparty získali velkou posilu do ofenzivy. Dres Pražanů bude po odchodu z Hradce Králové oblékat reprezentační útočník Richard Jarůšek. V novém působišti podepsal dlouhodobý kontrakt. Opačným směrem, ale na hostování, zamířil obránce Petr Zámorský, s nímž už Sparta delší dobu nepočítá.

"Je mi jasné, s čím do Sparty přicházím a jaké budu mít úkoly. Chci Spartě pomoci v tabulce nahoru, tam, kam patří a kde ji chtějí fanoušci vidět. Sparta je klub, který má obrovské jméno, a jsem moc rád, že si v tomhle klubu zahraji. Je to pro mě velká výzva a věřím, že budu týmu přínosem přesně v tom, co ode mne trenéři očekávají," řekl pro sparťanský web šestadvacetiletý Jarůšek.

Důraznému hráči se v této sezoně nedařilo podle představ. Na východě Čech proto nedostával tolik prostoru a sám požádal o uvolnění do jiného klubu. "Avizovali jsme, že pracujeme na příchodu jednoho top útočníka, a věříme, že on je tím pravým," uvedl sportovní manažer Sparty Michal Broš.

"Znám Ríšu dobře ze svého působení v Mladé Boleslavi a také kouč František Výborný ho trénoval, takže oba dobře známe jeho ofenzivní kvality. Slibujeme si od něj v první řadě důraz v útočném pásmu a samozřejmě produktivitu, která nám zatím v této sezoně chybí," nastínil Broš. "Zároveň nám zapadá do koncepce přestavby kádru, kdy se snažíme získávat mladší hráče s reprezentačním potenciálem," dodal.

Brněnský rodák Jarůšek byl jeho spoluhráčem v Bruslařském klubu pod koučem Výborným dvě sezony mezi lety 2013 a 2015. Zatímco Broš poté ukončil aktivní kariéru, Jarůšek odehrál za Mladou Boleslav ještě ročník 2015/16 a následně zamířil do Hradce Králové.

Pod Bílou věží odehrál výbornou základní část minulé sezony, v níž nevynechal ani jediný z 52 zápasů a připsal si 45 bodů za 19 branek a 26 asistencí. V cestě za bronzem během play off přidal v 11 duelech čtyři body (1+3). V tomto ročníku je jeho dosavadní bilance 20 zápasů, pět branek a tři finální přihrávky.

"Situaci ohledně Richarda řešíme prakticky od začátku sezony, stejně jako týmu se ani jemu osobně moc nedařilo. Situaci jsme s ním rozebírali a zkoušeli ho po vzájemné dohodě někde v extralize 'oživit' formou trejdu, což se však nepodařilo. Nikdo nám nebyl schopen nabídnout adekvátní náhradu," připomněl generální manažer Východočechů Aleš Kmoníček.

"I když v posledních zápasech došlo ke zlepšení jeho výkonů, stále se mu nedařilo podle jeho i našich představ, zejména co se týká produktivity. Nebyl také spokojený s celkovým vytěžováním. Dostal zajímavou nabídku od Sparty a i podmínky pro klub byly akceptovatelné, proto jsme se po vzájemné dohodě domluvili na ukončení smlouvy a převedení hráčských práv formou přestupu do Sparty," doplnil Kmoníček.

Pětadvacetiletý zlínský rodák Zámorský měl být ve Spartě po příchodu ze švédského Örebra klíčovou postavou obrany, ale tato očekávání nenaplnil. Mountfield ho angažoval na hostování do konce sezony.

"Od začátku ročníku jsme sháněli ofenzivního beka, který má výbornou střelu. Petr je k dispozici a možnost angažovat ho se nám zamlouvala. Po nepovedeném angažmá ve Spartě chce dokázat svou kvalitu, i proto má velkou chuť hrát za Hradec a pomoci mu k úspěchu," uvedl Kmoníček.