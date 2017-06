Praha - Nováček NHL Vegas Golden Knights potvrdil angažování mladoboleslavského útočníka Tomáše Hyky. S českým hokejistou podepsal roční smlouvu na 710.000 dolarů. Čtyřiadvacetiletého účastníka letošního mistrovství světa v Paříži draftovalo v roce 2012 Los Angeles, ale v NHL dosud kontrakt nezískal.

Hyka působil v letech 2011 až 2013 v zámořské juniorské lize QMJHL. Los Angeles si jej vybralo v šestém kole na 171. pozici. V sezoně 2013/14 nastupoval mladoboleslavský odchovanec za švédský Färjestad a sezonu dohrál v druholigovém Västeras. Pak se vrátil do Mladé Boleslavi.

"Tomášův odchod nám oznámil jeho agent, víc zatím nevíme, ale trochu jsme tento krok čekali a podle toho se i zařizovali," řekl ve čtvrtek internetovému serveru deníku Sport sportovní manažer Mladé Boleslavi Luděk Bukač mladší.

V uplynulé sezoně extraligy si připsal v 53 zápasech včetně play off 43 bodů za 21 branek a 22 asistencí. Debutoval také v reprezentaci, za kterou sehrál 16 utkání a zaznamenal čtyři body za tři branky a jednu asistenci. Na světovém šampionátu nastoupil ve třech duelech a nebodoval.

Hyka je již čtvrtým hráčem, který letos odchází z extraligy do NHL. Brankář Matěj Machovský přestoupil z Plzně do Detroitu, útočník David Kämpf z Chomutova do Chicaga a obránce Radim Šimek z Liberce do San Jose.

Golden Knights mají zatím jen tři hráče. Před Hykou získali Rusa Vadima Šipačova z Petrohradu a dalšího útočníka Kanaďana Reida Dukea, který dosud hrál juniorskou ligu WHL. Většinu kádru složí při rozšiřovacím draftu 21. června.