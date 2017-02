Litvínov (Mostecko) - Zkušený litvínovský útočník Viktor Hübl si v dnešním utkání proti Mladé Boleslavi připsal hned dvě jubilea. Dnešním vystoupením naplnil metu 1000 odehraných utkání v extralize, z toho hned 700 absolvoval v dresu Severočechů.

Hübl se dostal do klubu 'tisícovkařů', jemuž kraluje s 1209 utkáními František Ptáček. Nyní mu patří 13. příčka historického pořadí. Dokráčel k ní díky působením ve Slavii, Českých Budějovicích a v milovaném Litvínově. "Vedení mi říkalo, že mi pogratulují. Věděl jsem o tom, ale že bych se na to chystal, vnímal to a byl nervózní, to ne. Je hezké, že se k tomu přidala i meta 700 utkání za Litvínov," řekl spokojeně po utkání.

Osmatřicetiletý centr si připsal první start v sezóně 1998/1999, ale vybavuje si ho pouze matně. "Nevím, asi ani ne, nepamatuju si na první start. Možná doma se Spartou, jestli nás tam pustili do třetí třetiny, když se prohrávalo. Nějaké mladé, abychom to rozvířili, já to ovšem nikdy příliš nerozvířil," smál se Hübl.

"Kdyby mi někdo řekl na začátku kariéry, že budu takhle dlouho hrát, zakroutím hlavou, je to hezké. Je k tomu potřeba štěstí, zdraví a samozřejmě také výkonnost, aby o takové hráče kluby stály. Mně se to zatím daří," pochvaloval si Hübl.

Na to, aby našel nejpovedenější a nejlepší sezonu, nemusí chomutovský rodák pátrat ve své paměti příliš hluboko. V předminulé mistrovské sezoně fungoval tým téměř jako dokonale namazaný stroj. "Na ten ročník vzpomínám nejvíce. Krásných zápasů bylo hodně, komplet sezónu jsme si od začátku do konce užívali. Žádné krize ani propadáky nás nepotkaly. A navrch jsme přidali třešničku na dortu," dodal s blaženým úsměvem Hübl.

Ve Slavii válel dvě sezony na přelomu tisíciletí, poté přišly tři sezony na jihu Čech v letech 2005 až 2008. Od ročníku 2008/09 opět válí za 'svůj' Litvínov.

"Na žádné angažmá si nemůžu stěžovat. Jako mladý jsem šel na Slavii, kde se to obměňovalo, když skončil Růžička. Šli tam noví kluci, z Litvínova celá lajna, dařilo se nám. Parta byla parádní. Do Budějovic jsem šel už s přítelkyní, založili jsme tam rodinu, chytli jsme taky parádní partu a dařilo se nám," připomněl forvard, jehož draftoval v roce 2001 Washington. Slavnou NHL ale nikdy neokusil.

Je otázkou, kam bude Hübl schopný posunout hranici svých odehraných zápasů. Do starého železa zatím rozhodně nepatří. Naopak, potvrzuje příslušnost k elitě. Je osmý v celkové produktivitě soutěže, když ve 44 zápasech stihl 36 bodů za 16 gólů a 20 asistencí.

"Vůbec nekoukám dopředu, jestli udělám 1100 zápasů. Dokud bude výkonnost, bude o mě zájem a hokej mě bude bavit jako doteď, chtěl bych hrát. Když něco z toho nebude, nemá cenu se trápit. Pořád mě baví hra, kabina, parta, člověk si nepřijde tak starý, když kolem něj vyrůstají osmnáctiletí kluci," uzavřel Hübl s úsměvem.