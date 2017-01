Plzeň - Fotbalisty Plzně opouští slovenský reprezentační útočník Michal Ďuriš. Majitel tří českých titulů a druhý nejlepší střelec minulé sezony přestoupil do čtrnáctého týmu ruské ligy Orenburgu.

"Michalovi patří velké poděkování. Zažil ve Viktorii prakticky všechny velké úspěchy a měl na nich obrovský podíl. Zapsal se nesmazatelně do klubové historie. Teď mu přejeme, aby se mu dařilo v zahraničním angažmá," řekl generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Osmadvacetiletý Ďuriš přišel do Plzně v létě roku 2010 a měl výrazný podíl na nejúspěšnějším období v historii klubu. Kromě tří titulů včetně toho posledního, který vystřílel 16 góly, pomohl také k dvěma postupům do Ligy mistrů. Za Plzeň odehrál 211 zápasů a zaznamenal 51 gólů. Pouze v sezoně 2014/15 hostoval v Mladé Boleslavi a přišel tak o jeden z titulů.

"Michal patří nesmazatelně do klubové historie. Je to jeden z nejlepších útočníků, které Viktoria měla," uvedl Šádek. "Ve Viktorce jsem zažil krásné roky, nikdy na to nezapomenu. Chtěl bych všem v klubu poděkovat, ale teď mám před sebou zase novou výzvu. Rád bych se rozloučil i s fantastickými fanoušky, věřím, že v průběhu jara třeba bude možnost, teď je vše dost narychlo," prohlásil Ďuriš.

Během podzimu nedostával na hřišti tolik prostoru v konkurenci Michaela Krmenčíka a připustil, že uvažuje o odchodu. Nakonec přijal nabídku Gazoviku Orenburg, který potřebuje posílit v boji o záchranu. V polovině sezony na ni ztrácí tři body.

"Vybírali jsme z několika nabídek a jsem rád, že se vše podařilo dotáhnout. Chtěl bych poděkovat Viktorii za vstřícnost a seriózní jednání," řekl hráčův manažer Pavel Zíka. "Nabídka byla zajímavá pro hráče i pro klub. Michal měl náš příslib, že přesně v takovém případě mu nebudeme bránit v odchodu. Proto jsme se domluvili k oboustranné spokojenosti," uvedl Šádek.

V Orenburgu se Ďuriš mine s bývalým hráčem pražské Sparty Alexandrem Prudnikovem, který se s klubem domluvil na ukončení angažmá.