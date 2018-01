Praha - Hokejový útočník Jan Buchtele bude po odchodu ze Slovanu Bratislava znovu oblékat dres Sparty. S pražský klubem se dohodl na víceletém kontraktu. K týmu se sedmadvacetiletý královéhradecký rodák připojí již dnes a v pátek by měl nastoupit v extralize na ledě Jihlavy.

"V aktuální situaci jsem viděl návrat do Sparty jako nejlepší řešení. Po dvou lapáliích v KHL už mi dobrodružství stačilo," uvedl Buchtele, jenž před rokem v podobné fázi sezony opustil ruský Jekatěrinburg.

Za Spartu před prvním angažmá v KHL odehrál tři sezony po příchodu z Pardubic, patřil k hlavním oporám Pražanů a nasbíral během té doby i několik reprezentačních startů. "V tuhle chvíli mám pocit, že je ideální být v prostředí, kde se mi dařilo a kde cítím, že mám dobré hokejové zázemí," řekl Buchtele.

Jeho cílem je pomoci nepřesvědčivě hrajícímu mužstvu k co nejlepší výchozí pozici pro play off. "Pak se může stát cokoliv. Vzhledem k situaci v tabulce je jasné, že všechny zápasy do konce základní části už pro nás budou obrovsky důležité. Odstup na šesté místo a jisté čtvrtfinále není tak velký a určitě je reálné se na něj vyškrábat," věří Buchtele.

V této sezoně odehrál v KHL 41 zápasů s bilancí šesti branek a pěti asistencí. "Jedná se již o pátou výraznou posilu našeho týmu v průběhu aktuálního ročníku. Honza se vrací do prostředí, které dobře zná, a je součástí obměny kádru, kterou jsme odstartovali před touto sezonou," řekl sportovní manažer Sparty Michal Broš.

Sparta se rovněž netají zájmem přivést ze Slovanu zpět i Michala Řepíka. "Dlouhodobě a velmi podrobně sledujeme trh a nechceme přivádět do mužstva hráče jen proto, abychom ukázali činnost. Pečlivě o každém jménu diskutujeme s trenéry a členy představenstva klubu. U Honzy rozhodlo, že to je velmi kvalitní hráč, který má pevné vazby na Spartu a již zde úspěšně působil," dodal Broš.

Buchtele se stal již pátou výraznou posilou Sparty v sezoně po příchodech gólmana Jána Laca, obránců Zbyňka Michálka a Marka Ďalogy a útočníka Richarda Jarůška.