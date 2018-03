Mladá Boleslav - Hokejoví útočníci Jakub Orsava a Pavel Musil budou i nadále působit v extraligové Mladé Boleslavi. Oba prodloužili o dva roky smlouvy, které jim končily po této sezoně. Uvedl to oficiální web Bruslařského klubu.

Orsava je v této sezoně nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem Mladé Boleslavi. V 56 zápasech včetně play out si odchovanec Šumperku připsal 36 bodů za 23 branek a 13 asistencí. Celkem má bývalý hráč Třince a Pardubic na kontě v extralize 423 utkání a 203 bodů za 108 gólů a 95 přihrávek.

"O Kubu byl samozřejmě na hokejovém trhu zájem. O to jsme radši, že se rozhodl v Boleslavi zůstat a že jsme se domluvili na další spolupráci," řekl sportovní manažer Mladé Boleslavi Jaromír Látal. "Jsem rád, že jsme se domluvili. Nebylo to těžké rozhodování. Pevně doufám, že další sezony budou stát za to," doufal Orsava.

Musil v tomto ročníku ve 43 duelech zaznamenal 15 bodů za čtyři branky a 11 asistencí. Odchovanec Kolína v nejvyšší soutěži sehrál dohromady 196 utkání a připsal si 83 bodů za 36 gólů a 47 přihrávek.

"Pavla považujeme takřka za odchovance, má tady v Boleslavi srdce. Dokáže být velkou oporou. Věříme, že naváže na své výkony z předchozích sezon," uvedl Látal. "Za novou smlouvu jsem rád, byl jsem od začátku rozhodnutý zůstat a pomoct k lepším zítřkům. Po téhle sezoně máme lidem co vracet," podotkl Musil.