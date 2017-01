Los Angeles - Hokejisté Metropolitní divize vyhráli Utkání hvězd NHL v Los Angeles, když ve finále zdolali domácí Pacifickou divizi 4:3. Rozhodl o tom vítězným gólem v 16. minutě útočník Wayne Simmonds z Philadelphie, jenž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem exhibice. Na lavičce vítězů, kteří získali šek na jeden milionů dolarů, stál nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky. Nahradil Johna Tortorellu z Columbusu, omluveného z rodinných důvodů.

"Celé jsem si to užil. Byl to skvělý den," řekl Gretzky serveru nhl.com. Nejproduktivnější hráč ligové historie stál při záskoku na lavičce poprvé od konce sezony 2008/09, kdy koučoval Phoenix. "Ne, ne, ne. Moje trenérská kariéra skončila," odvrátil myšlenky na návrat šestapadesátiletý 'Great One', který za Los Angeles hrál v letech 1988 až 1996.

Poprvé po 23 letech se v All Star Game nepřestavil žádný český hokejista, což se stalo naposledy v roce 1994, kdy se hrálo v newyorské Madison Square Garden. Loni v Nashvillu zastupoval český hokej pouze Jaromír Jágr, který byl kapitánem Atlantické divize.

Ten patřil mezi vyvolené i v roce 1994, ale poté nehrál kvůli zranění. V Los Angeles byl Jágr jako čestný host, který byl i spolu s Dominikem Haškem zařazen v pátek mezi stovku nejlepších hráčů historie NHL.

Celkem letos osobnosti NHL nabídly ve třech dvacetiminutových minizápasech hraných se třemi hráči v poli na obou stranách 36 gólů, což bylo výrazně více než loni. Tehdy diváci v Nashvillu při premiéře nového formátu, jež nahradil klasické zápasy mezi dvěma celky, viděli 23 branek.

Se vším všudy si premiérový start užil osmadvacetiletý Simmonds a jako nejužitečnější hráč získal vůz Honda Ridgeline. "Je to všechno neskutečné. Nevím, jestli si to všechno uvědomuju, ale je to rozhodně příjemné," řekl Simmonds. Ocenění pro nejlepšího hráče All Star Game získal jako druhý z Flyers po Reggiem Leachovi, jemuž se to povedlo v roce 1980.

Simmonds si mohl vychutnávat i ovace fanoušků Kings, v jejichž dresu vstoupil do NHL. Do Philadelphie odešel po třech sezonách v roce 2011. Další bonusem pro něj bylo, že ho koučoval Gretzky. "Je to nejlepší hráč v dějinách. Mít šanci hrát pod ním je velké ocenění," doplnil Simmonds, který v sezoně 2012/13 při výluce v NHL sehrál šest zápasů v české extralize za Liberec.

Finále bylo na branky nejchudší. Pacifickou divizi s dvěma zástupci pořádajících Kings, obráncem Drewem Doughtym a útočníkem Jeffem Carterem, dostal do vedení Joe Pavelski, ale odpověděli Seth Jones a Justin Faulk. Connor McDavid a Bo Horvat vrátili vedení na stranu týmu více podporovaného losangeleskými fanoušky, ale Pacifická divize triumf z loňska nezopakovala.

Branka Ryana Keslera ve 14. minutě na 4:2 nebyla uznána, protože si Gretzky vyžádal revizi u videa, která prokázala předchozí McDavidův ofsajd. Vzápětí skóroval Cam Atkinson a hned za pět vteřin také Simmonds. Slavil tak tým se Sidneym Crosbym a Alexandrem Ovečkinem, protože Kesler v závěru trefil jen tyč.

Gretzky dal Crosbyho s Ovečkinem, kteří byli stejně jako on také v pátek zařazeni mezi nejlepších hráče historie NHL, do jedné formace. Nijak nezářili. Oba si v semifinále připsali gól a asistenci a ve finále nebodovali. "Byla to zábava. Měli jsme dobré šance," prohlásil Ovečkin. "Snažil jsem se ho najít, protože má úžasnou střelu. Asi se tady trošku bál ji použít, aby někoho netrefil," doplnil Crosby.

V prvním semifinále ovládla Pacifická divize proti Centrální už první desetiminutovku 5:1 a desítku dovršila už v 17. minutě. Čtyřmi body za gól a tři asistence se na tom podílel obránce Cam Fowler.

Druhé semifinále, do něhož si Atlantická divize vybrala z pozice vítěze dovednostních soutěží za soupeře Metropolitní, se hrálo od začátku ve svižnějším tempu. Po vyrovnané první desetiminutovce (3:3) byla ta druhá v režii Gretzkého svěřenců.

Po čtyřech bodech za dva góly a dvě přihrávky si připsali za vítěze Cam Atkinson a John Taveres. Za poražené měl stejnou bilanci Nikita Kučerov a gól a tři asistence zaznamenal Vincent Trocheck.

Skvělým kouskem se blýskl v dresu Metropolitní divize Taylor Hall, který si při buly rozehrál puk do jízdy a následné sólo stihl zakončit. Crosby se mezi střelce All Star Game zapsal vůbec poprvé v kariéře.

Utkání hvězd NHL v Los Angeles: -------- Finále: Pacifická divize - Metropolitní divize 3:4 (3:2, 0:2) Branky a nahrávky: 1. Pavelski (Doughty, Carter), 5. McDavid (Kesler), 8. Horvat (Gaudreau) - 2. S. Jones (Hall, Faulk), 5. Faulk (Tavares), 15. Atkinson, 16. Simmonds (Hall). Rozhodčí: Leggo, Sutherland - Barton, Brisebois. Diváci: 18.665. Sestavy: Pacifická divize: M. Smith (11. M. Jones) - Doughty, Burns, Fowler - Pavelski, Carter - Kesler, McDavid - Gaudreau, Horvat. Trenér: Peter DeBoer. Metropolitní divize: Bobrovskij (11. Holtby) - McDonagh, Faulk, S. Jones - Crosby, Ovečkin - Tavares, Atkinson - Hall, Simmonds. Trenér: Wayne Gretzky. Semifinále: Pacifická divize - Centrální divize 10:3 (5:1, 5:2) Branky a nahrávky: 3. Fowler (Gaudreau, Horvat), 4. Carter (Doughty), 8. McDavid (Kesler), 8. Burns (McDavid), 10. Doughty (Pavelski, Carter), 13. Gaudreau (Horvat, Fowler), 15. Pavelski (Carter, Doughty), 16. Kesler (Burns, McDavid), 17. Horvat (Fowler), 17. Gaudreau (Fowler, M. Jones) - 8. Toews, 12. Subban (Seguin), 15. Tarasenko (Seguin). Sestavy: Pacifická divize: M. Smith (11. M. Jones) - Doughty, Burns, Fowler - Pavelski, Carter - Kesler, McDavid - Gaudreau, Horvat. Trenér: Peter DeBoer. Centrální divize: Crawford (11. Dubnyk) - Keith, Subban, Suter - P. Kane, Toews - Seguin, Tarasenko - Laine, MacKinnon. Trenér: Bruce Boudreau. Atlantická divize - Metropolitní divize 6:10 (3:3, 3:7) Branky a nahrávky: 5. Kučerov (Trocheck, Hedman), 7. Hedman (Kučerov, Trocheck), 8. E. Karlsson (Okposo), 11. Matthews (Marchand, Weber), 14. Kučerov (Trocheck), 19. Trocheck (Kučerov) - 3. Simmonds, 5. Simmonds, 9. Tavares (Atkinson), 12. Tavares (Atkinson, Faulk), 12. S. Jones (Hall), 12. Hall, 17. Crosby (Faulk, Ovečkin), 17. Atkinson (Tavares), 18. Atkinson (Tavares), 20. Ovečkin (Crosby, Faulk). Sestavy: Atlantická divize: Price (11. Rask) - S. Weber, Hedman, E. Karlsson, - Marchand, Matthews - Kučerov, Trocheck - F. Nielsen, Okposo. Trenér: Michel Therrien. Metropolitní divize: Bobrovskij (11. Holtby) - McDonagh, Faulk, S. Jones - Crosby, Ovečkin - Tavares, Atkinson - Hall, Simmonds. Trenér: Wayne Gretzky.