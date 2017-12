Ústí nad Labem - Utkání hvězd Národní basketbalové ligy vyhráli zkušenější "Mazáci", kteří porazili "Mladé pušky" 133:122 a oplatili jim tak loňskou porážku. Hvězdou utkání se stal Donald Robinson z Ústí nad Labem, který využil domácího prostředí a 45 body vytvořil nový rekord každoroční exhibice. Proměnil 11 trojek a byl zvolen nejužitečnějším hráčem zápasu.

"Jestli Robinson dal 45 bodů, tak s tím těžko něco dělat. Asi si to budeme muset rozebrat na videu a pořádně pokárat jeho obránce," usmíval se český reprezentant Jaromír Bohačík, který hrál za Mladé pušky. "Mazáci si to určitě vychutnají a ukážou nám hodinky, které dnes vyhráli. Hlavní ale je, že jsme si to všichni užili. Je fajn vidět se s klukama v jiné atmosféře než při soutěžních zápasech," dodal.

V poraženém týmu do 28 let byl nejlepším střelcem autor 24 bodů Kendrick Ray z Nymburku. Ten zároveň vyhrál prestižní soutěž ve smečování, když ve finále přeskákal právě Robinsona. Nejlepším trojkařem se stal Josef Potoček z Pardubic a novou soutěž ve hře jeden na jednoho ovládl jeho spoluhráč Dominez Burnett.

Exhibiční duel sice tradičně nechával odpočívat hráče zejména v obraně, ale fanoušci v Ústí si o to více mohli užívat hezkých akcí v útoku, kde se hráči trumfovali v nápaditosti zakončení. Vysoko nad obroučkou létal zejména Tomáš Pomikálek, Eugene Lawrence si zase vysloužil potlesk efektním driblinkem. Postupně se ale hvězdou utkání stával Robinson.

Sedmý nejlepší střelec ligy chytil slinu zejména při střelbě za tři body a hlavně jeho zásluhou dali Mazáci ve třetí čtvrtině 47 bodů, čímž získali rozhodující náskok. Robinson vypadal sám překvapený svou úspěšností, když proměnil 11 ze 17 trojek a každou z nich oslavil tanečkem či vítězným gestem. "Jedenáct trojek? Tak to jsem ani nevěděl. Příště asi půjdu i do soutěže v trojkách," usmíval se Robinson.

"Dnes mi to opravdu sedlo a spoluhráči mě začali povzbuzovat, ať dál střílím a jdu si pro MVP. Neustále mi přihrávali a já proměňoval. Opravdu jsem si to dnes užíval. A o tom tenhle zápas je. Není to zápas na krev, ale je to o tom bavit sebe a fanoušky. Teď je můj plán předvádět takové výkony i v ligových zápasech. Uvidíme, jak to půjde," dodal devětadvacetiletý hráč, který v této sezoně už dokázal v lize nastřílet za zápas 32 bodů.

Svou pohodu chtěl zužitkovat i v soutěži ve smečování, kde předvedl čtyři velmi dobré kousky, ale nakonec se musel sklonit před Rayem. Nymburský rychlík si vítězství vysloužil poté, co mu klubový spoluhráč Lawrence nahodil míč o hranu desky a Ray zasmečoval pozadu. Porota mu za to dala plný počet 50 bodů.

"Smeče mám opravdu rád. Ani jsem na to nijak moc netrénoval. Jsem rád za výhru, protože to byla moje vůbec první účast ve smečařské soutěži," řekl Ray. "My jsme si mysleli, že by Kendrick mohl vyhrát. Vídáme ho na tréninku, tak víme, že smeče k němu patří. Má opravdu rychlé ruce i nohy," prohlásil Rayův spoluhráč z Nymburku Bohačík.

Ve hře jeden na jednoho však Ray vypadl už ve čtvrtfinále. Celkové vítězství připadlo Burnettovi z Pardubic, který má s touto disciplinou nejvíce zkušeností. Během léta v zámoří totiž hraje jeden na jednoho i proti současným hráčům NBA.

"Vyrůstal jsem při hře jeden na jednoho na ulicích s kamarády. Takže pro mě nešlo o nic nového. Jediný rozdíl je, že tady to bylo o peníze," připomněl Burnett odměnu tisíc eur (asi 25.500 korun). "Nebylo to snadné, protože jsou tu dobří hráči. Ale dnes to byl můj den. Hrál jsem akce, které mi jdou nejlépe, a jsem rád, že jsem vyhrál," dodal.

Utkání hvězd české basketbalové ligy v Ústí nad Labem:

"Mazáci" - "Mladé pušky" 133:122 (37:30, 57:63, 104:86)

Nejvíce bodů: Robinson 45, Primorac 18, Švrdlík 15, Pomikálek 13, Landa 12 - Ray 24, Fuller 19, J. Bohačík 14, Burnett 11, Pecka 10.

Nejužitečnější hráč: Donald Robinson (Ústí nad Labem).

Individuální soutěže:

1x1: Dominez Burnett (Pardubice).

Smečování: Kendrick Ray (Nymburk).

Trojky: Josef Potoček (Pardubice).