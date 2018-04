New York - Basketbalisté Utahu si v NBA výhrou 112:97 v Los Angeles nad Lakers zajistili dva zápasy před koncem základní části postup do play off jako teprve čtvrtý tým v Západní konferenci. Philadelphia porazila na svém hřišti Dallas 109:97 a má čtrnáctou výhru v řadě. Poprvé od roku 2001 navíc dosáhla na 50 vítězství v základní části a do play off nepůjde z horší než čtvrté pozice.

Série 14 výher znamená pro Sixers druhou nejdelší vítěznou šňůrou v historii klubu. Rekordem je 18 úspěchů z roku 1966. O výhře nad Dallasem rozhodli domácí hráči ve druhé čtvrtině šňůrou 19:2. V poločase vedli dvouciferným rozdílem a ve zbytku zápasu ho kontrolovali. Střelecky je táhl J. J. Redick s 18 body, Ben Simmons nasbíral 16 bodů a 9 asistencí. Dallasu nepomohlo 21 bodů Harrisona Barnese, Dennis Smith Jr. přidal 20 bodů a 11 asistencí.

Utah byl dlouho mimo příčky pro play off, ale 16 výhrami z posledních 19 zápasů přeskočil konkurenci. O zbylá čtyři postupová místa na Západě se pere pět týmů s téměř shodnou bilancí. Lídrem Jazz proti Lakers byl Donovan Mitchell s 28 body, devíti doskoky a osmi asistencemi.

Indiana přehrála Charlotte 123:117 díky výkonu hráčů z lavičky, náhradníci Pacers nastříleli 72 bodů. Nejvíce se dařilo Domantisu Sabonisovi s 30 body, lídr základní pětky Victor Oladipo přidal 27 bodů. Na straně Hornets byl nejlepším střelcem také náhradník Malik Monk s 22 body. Hráči Charlotte proměnil čtyřicet z 80 střeleckých pokusů, ale muselo je mrzet 21 ztrát.

Atlanta po velkém obratu v poslední čtvrtině zvítězila v Bostonu 112:106. Hawks ještě deset minut před koncem prohrávali o třináct bodů, ale závěr jim vyšel dokonale. Nejlepším střelcem utkání byl atlantský Taurean Prince, který proměnil sedm z osmi trojkových pokusů a dostal se na 33 bodů. Do dvouciferných čísel byli i všichni zbylí členové základní pětky Hawks a ještě náhradník Isaiah Taylor.

Jeden z nejlepších střeleckých výkonů v sezoně předvedli hráči Memphisu, kteří přestříleli Detroit 130:117. Zápas se vydařil náhradníkovi MarShonu Brooksovi, jenž za 25 minut na hřišti přispěl k výhře 25 body. Sedm dvouciferných střelců Detroitu vedl Anthony Tolliver s 19 body, Andre Drummond ke 12 bodům přidal 18 doskoků.

Phoenix prohrál 100:117 s mistrovským Golden State a už nic nezmění na pozici nejslabšího týmu ligy. Před posledním zápasem sezony má na kontě jen 20 výher. Při losování pořadí na draftu tak bude mít šanci 25 procent na první výběr.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Toronto 80 58 22 72,5 2. x-Boston 80 54 26 67,5 3. x-Philadelphia 80 50 30 62,5 4. New York 80 28 52 35,0 5. Brooklyn 80 27 53 33,8

Centrální divize:

1. x-Cleveland 80 49 31 61,3 2. x-Indiana 81 48 33 59,3 3. x-Milwaukee 80 43 37 53,8 4. Detroit 80 38 42 47,5 5. Chicago 80 27 53 33,8

Jihovýchodní divize:

1. x-Miami 80 43 37 53,8 2. x-Washington 80 42 38 52,5 3. Charlotte 81 35 46 43,2 4. Orlando 80 24 56 30,0 5. Atlanta 81 24 57 29,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. z-Houston 80 64 16 80,0 2. New Orleans 80 46 34 57,5 San Antonio 80 46 34 57,5 4. Dallas 81 24 57 29,6 5. Memphis 80 22 58 27,5

Severozápadní divize:

1. x-Portland 80 48 32 60,0 2. x-Utah 80 47 33 58,8 3. Oklahoma City 80 46 34 57,5 4. Denver 80 45 35 56,3 Minnesota 80 45 35 56,3

Pacifická divize:

1. y-Golden State 81 58 23 71,6 2. LA Clippers 80 42 38 52,5 3. LA Lakers 80 34 46 42,5 4. Sacramento 80 26 54 32,5 5. Phoenix 81 20 61 24,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci.

