Hradec Králové - Aktuální situaci ve vyjednávání o vládě projedná dnes v Hradci Králové ústřední výkonný výbor ČSSD. Delegáti navážou na diskusi, která se vede ve straně ohledně možného vstupu do vlády s ANO. Proti němu se během tohoto týdne ostře postavili senátoři ČSSD, kteří chtějí lobbovat mezi členy, aby případnou koalici nepotvrdili ve vnitrostranickém referendu. I referendum bude jedním z témat jednání výboru.

Předsednictvo ČSSD souhlasilo s obnovením jednání s ANO před týdnem. Reagovalo tak na novou nabídku ANO, které socialistům přenechalo pět ministerstev včetně sporného vnitra. Sociální demokraté pak na schůzce místopředsedů předložili ANO některé další podmínky, například aby koaliční smlouva zavázala premiéra do týdne rezignovat, pokud všichni ministři ČSSD podají demisi.

Senátoři kritizují to, že současná varianta dohody počítá s účastí trestně stíhaného šéfa ANO Andreje Babiše ve vládě. Vadí jim i to, že by se menšinový kabinet ČSSD a ANO musel opírat při hlasování o důvěře o komunisty. Za třetí důvod proti koalici označili senátoři dosavadní hlasovací spojenectví ANO s komunisty a SPD ve Sněmovně.

Dnešní diskuse by se měla týkat i vnitrostranického referenda, které by mělo potvrdit případnou koaliční dohodu. Otázkou je především to, zda by se uskutečnilo elektronicky, nebo klasickou listinnou metodou.